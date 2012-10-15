Doğan Enerji, Full'le enerjiye döndü

Doğan Enerji, Full Petrol'ün yüzde 60'ının alımı için Arista Yatırım ile sözleşme imzaladı. Daha önce Petrol Ofisi'ni satan Doğan, enerji sektörüne dönüş yapmış oldu.



Petrol Ofisi'ndeki hisselerini Avusturyalı OMV'ye satarak akaryakıt dağıtımından çekilen Doğan Grubu sektöre "Full" ile dönüş yaptı.

Doğan Holding, bağlı ortaklığı Doğan Enerji'nin Full Petrol'ün yüzde 60 hissesini 109 milyon dolar bedel üzerinden satın almasına yönelik olarak bugün Arista Yatırım ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, alım bedelinin pazarlık usulü karşılaştırıldığı ve imzalanan "Hisse Alım ve Satım ve Şirketin Sevk ve İdaresine İlişkin Sözleşme"ye göre, devir bedelinin 28 Aralık'taki kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödeneceği ifade edildi.

Sözleşmeye göre, Arista Yatırım en geç kapanış tarihine kadar Full'ün sermayesinin 175 milyon dolar karşılığı Türk Lirası'na artırılmasını da taahhüt etti. Kapanış tarihi, alıcı tarafın onay vermesi halinde en çok 90 gün ertelenebilecek.

Full Grubu'nun bu yıl ilk altı aylık kombine finansal tablolarına göre, aktif toplamı yaklaşık 692.3 milyon lira, satış gelirleri ise 649.1 milyon lira.

Doğan Holding, Doğan Enerji'nin Full Grubu'na ait akaryakıt şirketlerinde yüzde 60 kontrol payına sahip olacak şekilde iştirak yapısının yüzde 60-yüzde 40 olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varıldığını Mayıs ayında açıklamış, ancak fiyat konusu belirlenmemişti.



Benzinde pazar payı yüzde 2,6



Full, 2012 yılının ilk altı ayında özellikle benzinde pazar payını en hızlı artıran marka oldu. Full bu dönemde, benzinde yüzde 2.6, motorinde yüzde 1.6, beyaz ürün olarak tanımlanan benzin ve motorin toplamında yüzde 1.7, otogazda ise yüzde 2.2 pazar payına ulaştı. Full'ün bu yılın ilk altı ayındaki cirosu yaklaşık 650 milyon TL olarak gerçekleşti.



54 istasyonu var



Full'ün 54 istasyonu, 5 dolum terminali ve bu istasyonlara hizmet veren 54 tankeri bulunuyor. İstasyonların 35'inde LPG otogaz da satılıyor. Full tarafından işletilen bu istasyonların 24'ünün mülkiyeti şirkete ait.



10 ay görüştüler



Doğan Enerji ile Arista, ortaklık konusunu 10 aydır görüşüyordu. Yılbaşında imzalanan, müzakerelere başlanmasına ilişkin münhasırlık anlaşması yıl içinde üç kez uzatılmıştı.