Doğan: Cumhuriyet, İlhan Bey'den sonra da yaşatılmalı

T24 -

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cumhuriyet Gazetesinin, İlhan Selçuk'tan sonra da yaşaması ve yaşatılması gerektiğini belirterek, ''Herkes Cumhuriyet Gazetesine destek vermeli'' dedi.Doğan, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk'un dün (21 Haziran 2010) hayatını kaybetmesi dolayısıyla Cumhuriyet gazetesine taziye ziyaretinde bulundu.İlhan Selçuk'un kız kardeşi Ülfet Ertel, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ve gazetenin köşe yazarlarıyla görüşen Doğan, ziyaretin ardından taziye defterine Selçuk ile ilgili düşüncelerini yazdı.Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, İlhan Selçuk'un değerli bir düşünce ve fikir adamı, gençlik yıllarından beri takip ettiği çok iyi bir yazar olduğunu söyledi.Selçuk'un aynı zamanda kendisinin yakın dostu olduğunu, yerinin kolay kolay doldurulamayacağını ifade eden Doğan, ''Cumhuriyet Gazetesi, İlhan Bey'den sonra da yaşamalı, yaşatılmalı. Herkesin Cumhuriyet Gazetesine destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Allah rahmet eylesin. İki tane gazete sahibi vardık. O benden daha yaşlı gazete sahibiydi. 'Birinci İlhan Bey, ikinci ben' diyordum. Herhalde bundan sonra 'birinci ben' diyeceğim'' şeklinde konuştu.Öte yandan, Türkiye Değişim Hareketi lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, gazeteci-yazar Altan Öymen de Cumhuriyet Gazetesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.