Doğan bu kez TV markalarını teminat gösterdi

Marka teminat için yeterli mi?

Şirket, İMKB'ye yaptığı açıklamada, ayrıca ekspertiz değeri 10.35 milyon lira olan gayrimenkullerinin teminat olarak kabulü mümkün olmakla birlikte, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunu'nda, teminata ilişkin düzenlemelerin tanımlandığını, yeterli bulunmaması halinde teminatın kabul edilmeyebileceğini ifade ederek, "Bu durumda zaten yapılan, vergi cezasına karşılık gerekli ve yeterli teminatın tamamlanması talebidir. Burada Maliye'nin yaptığı, alacağın garanti altına almaktır" dedi.Yetkili, şirketin gösterdiği yeni teminatın yasada yer alan kriterleri karşılayıp karşılamayacağının kısa sürede tespit edileceğini kaydederek, "Eğer teminat kabul edilirse ihtiyatı haciz kaldırılır. Eğer söz konusu markalar yeterli ya da uygun bulunmazsa başka bir teminat istenmesi mümkün" şeklinde konuştu.Şirket açıklamasında,"Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu defa 556 sayılı markaların korunması hakkındaki KHK'nın 18. maddesi gereğinde teminat olarak gösterilmesi mümkün bulunan "Kanal D" ve "Star" tescilli markaları...Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat olarak gösterilmiştir. Söz konusu markalardan 'Kanal D' marka değeri 590 milyon TL ve 'Star' markasının değeri 530 milyon lira olmak üzere toplam teminat tutarı 1.12 milyar liradır" denildi. Açıklamada, Halkalı Vergi Dairesi'nin konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.Maliye 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda, 132.9 milyon lirası vergi aslı, 693.18 milyon lirası vergi zıyaı ve 165,000 lirası özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 826 milyon liralık vergi ödemesine ilişkin ihbarnameleri Doğan Yayın Holding'e 18 Şubat'ta tebliğ etmişti.Maliye Bakanlığı, Doğan TV Holding hisselerinin Almanya'nın önde gelen medya grubu Axel Springer'e satışının yanı sıra bazı işlemlere yönelik iddialar nedeniyle bu vergi cezasına hükmetmişti.