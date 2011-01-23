-DOĞALGAZIN YILDIZI 2011'DE PARLAYACAK ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Türkiye en büyük doğal gaz dağıtımı ve yatırımını 2011 yılında gerçekleştirecek. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yıl 60 bölgede yatırımları ve faaliyetleri devam eden doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 1 milyona yakın yeni aboneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulan yatırım ve abone hedeflerine göre 2011 yılında yaklaşık 986 bin 364 aboneye doğal gaz ulaştırılacak. Bu rakam önümüzdeki beş yılda 5 milyon 290 bine çıkacak. Dağıtım şirketleri tarafından 5 yıllık dönemde 2,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu yatırımın 857 milyon 337 bin 138 liralık en büyük kısmı da 2011 içinde yapılacak. -GAZ-BİR BAŞKANI KAZANCI- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Mehmet Kazancı, AA'ya yaptığı değerlendirmede, doğal gaz dağıtım şirketlerine ve EPDK'ya ve artık köylerden bile ''doğal gaz getirin'' talebi geldiğini söyledi. Bu talep artışını, Anadolu insanının doğal gaza ısınmasının yanında yaklaşan genel seçimlerle birlikte halkın hizmet beklentisinin artmasına bağlayan Kazancı şunları kaydetti: ''Dağıtım sektörü olarak bu zamana kadar ülkemizde 20 milyar liraya yakın bir katma değer oluşturduk. Asıl büyük yatırımlara ve doğal gazın yaygınlaşmasına önümüzdeki 5 yılda tanık olacaksınız. EPDK Başkanı Köktaş, Türkiye'nin doğal gaz ile tanıştığı 1987 yılından beri bir yılda en büyük yeni doğal gaz abonesinin bu yıl ulaşılacağını açıkladı. Sanayicilerden, belediye başkanlarından, milletvekillerinden doğal gaz dağıtım bölgelerimizin alanlarının genişletilmesi isteniyor.'' -ZAM YAPILMAMASI DA TALEP ARTIŞINDA ETKİLİ- Uzun zamandır doğal gaza zam yapılmamasının da halkın yeni abonelik taleplerinde önemli etkisi olduğunu belirten Kazancı, doğalgazın ekonomik olarak tercih edilir durumda olduğunu, özellikle Anadolu'da yeni doğal gaz kullananların yaşadığı rahatlığı, konforu ve ekonomik avantajları gören sanayicilerin, ticarethane sahiplerinin ve halkın doğal gaz kullanmak istediğini söyledi.