Doğalgazın da OPEC’i kuruluyor

Türkiye’de fiyat artışları yüzünden doğalgazın pahalı olduğu yönlü şikâyetler artarken, Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ‘artık ucuzluk yok’ dedi.



Moskova’da İran ve Libya’nın da katıldığı Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nda (GECF) konuşan Putin, "ucuz doğalgaz döneminin" sonuna gelindiğini ilan etti.



OPEC benzeri kartel



Petrol fiyatları düşerken dünyada ikinci önemli enerji kaynağı doğalgaz pazarını ele almak üzere Moskova’da bir araya gelen 12 üretici ülkeyi ağırlayan Putin, küresel finansal kriz ve yükselen maliyetler nedeniyle doğal gazın fiyatının yükseleceğini söyledi.



Bu toplantıda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) benzeri uluslararası doğalgaz organizasyonu kurma kararı alındı. ABD ile AB’nin "OPEC’ten sonra dünyada ikinci enerji tekeli kurulmak isteniyor" endişelerine karşılık Putin, bu organizasyonun merkezinin St. Petersburg olmasını ve tüm idari giderlerin Rusya tarafından karşılanacağını açıkladı.



Dünya doğalgaz üretiminin yüzde 80’lik bölümünü kapsayan zirvede enerji fiyatları konusunda da sert konuşma yapan Putin, şunları söyledi: "Dünya ekonomik kriz döneminden geçtiği sırada enerji kaynaklarında şimdiki düşüş trendinin yarın da devam edeceğini kimsenin hayal etmesini tavsiye etmiyorum. Doğalgazı çıkarmak her geçen gün daha pahalı, daha fazla yatırım gerektiren bir uğraş haline gelmekte. Bu yüzden şimdiki fiyatların düşmesine rağmen, tüm samimiyetimle ucuz enerji döneminin kapandığını ilan ediyorum."

