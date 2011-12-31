-Doğalgazda tarife metodolojisi ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), doğalgaz piyasasında tarife metodolojisini belirledi. EPDK'nın elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasına ilişkin bazı kararları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinin sahibi olduğu ve/veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı (TORETOSAF) üzerinden elektrik enerjisi satın alınması yönündeki talep ret edildi. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) çerçevesinde, 2012 yılı için dağıtım sahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedeli 250 lira olarak belirlendi. 2012 yılı için perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin LÜY kapsamında fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında ise ücret alınmayacak. Kurul, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanacak toptan satış tarifesini ise 16,71 kuruş/kilowattsaat (kWh) olarak uygulanmasına karar verdi. -Doğalgaz piyasası bağlantı tarifeleri Kurul, doğalgaz piyasasıyla ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2012-2016 yıllarını kapsayan dönem boyunca uygulanmak üzere, doğalgaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye almak işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirledi. Buna göre, 2012 yılında, 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 315 lira olarak tespit edildi. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 metrekareye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınacak, bundan sonraki ilave her 100 metrekareye kadar alan için abone bağlantı bedeli 260 lira artırılacak. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında abonelerin yazılı talebi doğrultusunda, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda alınacak bedel 122 lira olarak tespit edildi. Şehir içi dağıtım şirketleri tarafından serbest tüketicilere uygulanacak güvence bedeli ise taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli üst sınırı, yalnızca sayaç kaparken uygulanmak üzere 21 lira olarak tespit edildi. Kurul, doğalgaz piyasasında serbest tüketicilere ve 2012 yılı boyunca uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırını da belirledi. Buna göre, doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırı 2012 yılında 300 bin metreküp olarak tespit edildi.