-DOĞALGAZDA SENET UYANIKLIĞI KÜTAHYA (A.A) - 01.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Bazı şirketlerin, doğalgaz faturaları için ileriye dönük vatandaşımızdan bazı farklar için senet istediğini duydum. Bu kanuni değil, böyle bir şey yasaktır'' dedi. Koordinasyon toplantısına katılmak ve maden tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Yıldız, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay, İdris Bal, Vural Kavuncu ve daire müdürlerince Zafer Meydanı'ndaki Valilik önünde karşılandı. Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçerek Çiftçi'den ilde yürütülen enerji çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yıldız, Kütahya'nın başta bor olmak üzere 34 çeşit madeniyle Türkiye'ye yük olan değil, yükünü kaldıran bir il olduğunu söyleyerek, bu bakımdan burası için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Çiftçi'nin porselen fincan takımı hediye ettiği Yıldız, Valilik fuayesinde çini, porselen, seramik ürünlerinin teşhir edildiği salonu gezdikten sonra belediyeye geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça'dan bilgi aldı. Yıldız, bazı illerde çöplerin ayrıştırılmasıyla 5-6 megavata kadar elektrik üretebilecek merkezler kurulduğunu belirterek, Kütahya'daki uygulamaya destek vereceklerini kaydetti. -TAAHHÜTNAME İSTEYEN DOĞALGAZ ŞİRKETLERİ CEZALANDIRILACAK- Yıldız, bazı şirketlerin, doğalgaz faturaları için ileriye dönük vatandaştan bazı farklar için senet istediğini duyduğunu dile getirerek, ''Bu kanuni değil, böyle bir şey yasaktır. Vatandaşımızdan senet alınıp, 'benim senden ileride bu gaz fiyatının haricinde alacaklarım olabilir' demek doğru değildir. Özellikle özelleştirilmiş doğalgaz şirketlerini uyarmak istedim'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Doğalgaz şirketleri bu konuda geri adım atmazsa yaptırımınız ne olacak?'' sorusunu da yanıtlayan Yıldız, 'geri adım ya da ileri adımın söz konusu olmadığını'' söyleyerek , ''Cezai müeyyidelerimiz var. Burada özel sektör, kamu belli bir düzen içerisinde bulunacak. Bütün politikaları, stratejileri koyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdır. Onun için vatandaşımızın lehine olan uygulamaları artıracağız'' dedi. Yapılacak araştırma sonrası Kütahya'da, fuarı da içerebilecek kapasitede Maden Müzesi kurulacağını belirten Yıldız'a, İça tarafından porselen fincan takımı hediye edildi. -''HİÇBİR SEÇİM BİZİ REHAVETE SÜRÜKLEMEDİ''- AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Yıldız, burada yaptığı konuşmada da şunları kaydetti: ''Hiçbir seçim bizi rehavete sürüklemediği gibi tam tersi sürekli artı bir motivasyon, artı bir çalışma gayretinde bıraktı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada örneğine az bulunur bir şekilde üç seçimde oylarını artırıp tek başına iktidar olan bir performans yakalandı. Seçim zamanı sıkça söz ettiğimiz gibi, doğru şeyler yaparak güçlendiğimiz, güçlendikçe daha çok doğru yapma kabiliyetimizin arttığı bir yapıya büründük. Hamdolsun bundan ödün vermeyeceğiz. Hiçbirimizin 'bakan, milletvekili, il başkanı, belediye başkanı oldum' diye yanlış yapma lüksü olamaz. Her birimiz daha fazla doğru yapmaya borçlu hale gelmiş oluruz. Çünkü üzerimizdeki mükellefiyet artar.'' Yıldız'ın konuşmasının ardından buradaki görüşme, basına kapalı devam etti.