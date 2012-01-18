-Doğalgazda rekor tüketim ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Birçok ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin etkisiyle Türkiye'de tüm zamanların doğalgaz tüketim rekoru 16 Ocak'ta 178 milyon metreküple kırıldı. AA muhabirine açıklama yapan BOTAŞ yetkilileri, Türkiye'ye doğalgazın Rusya, İran, Azerbaycan'dan borular yoluyla, Nijerya ve Cezayir'den ise sıvılaştırılmış (LNG) olarak gelmeye devam ettiğini belirterek, yaz aylarında arzın tüketimden kış aylarında ise tüketimin arzdan fazla olduğu durumlarla karşılaşıldığını aktardı. Doğalgaz iletimin elektrik iletiminden farklı olması sebebiyle doğalgazda yaşanacak 8-10 milyon metreküplük arz açığının sıkıntıya yol açacak bir miktar olmadığını vurgulayan yetkililer, birkaç gündür yaşanan durumunda arz tüketim dengesinin tüketim yönlü kaymasından kaynaklandığını bildirdiler. Söz konusu tüketimdeki artışa, elektrik tüketimin artması üzerine doğalgaz çevrim santrallerinin daha çok doğalgaz kullanmasının yol açtığı bilgisini veren yetkililer, sadece doğalgaz kullanarak elektrik üreten santrallerin ilgilendiren arz ve talep dengesi arasındaki farkın alınan tedbirlerle giderilmeye başlandığını, cumartesi gününe kadar arz ve talep dengesinin sağlanacağını söylediler. Enerji Bakanlığında ilgili tarafların katılımıyla yapılan toplantıda elektrik üretimini ve dağıtımıyla doğalgaz arzını engellemeyecek yol haritasının belirlendiğini aktaran yetkililer, şu bilgileri verdiler: ''Bu süreç konutlarda ve sanayide doğalgaz kullanımını etkilemedi, bundan sonra da etkilemeyecek. Söz konusu olan doğalgaz çevrim santrallerinin kullandığı doğalgaz... Onlardan bir kısmı da zaten kendilerine verilen doğalgaz kısılmasının ardından önerilerimize uyarak motorine döndüler.'' Birçok ilde hava sıcaklıklığının mevsim normallerinin altında seyretmesinin etkisiyle Türkiye'de tüm zamanların doğalgaz tüketim rekorunun 16 Ocak'ta 178 milyon metreküple kırıldığını bildiren yetkililer, bu süreçte ithal edilen doğalgazın dağıtımının daha etkin yapılabilmesi için Silivri'de bulunan 2,6 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz deposunun DA etkin olarak kullanıldığını kaydettiler.