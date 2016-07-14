Doğalgazda indirim olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uluslararası tahkim mahkemesinin kararı sonrasında İran tarafından doğalgazda yapılacak indirim oranı konusunda henüz kesin mutabakatın sağlanmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran ile Türkiye arasındaki doğalgaz ticareti kapsamında uluslararası tahkim mahkemesinin kararı sonrası indirim oranında anlaşıldığı yönünde yer alan haberler olduğu belirtildi.

NTV'nin haberine göre, henüz kesin mutabakatın sağlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Mahkemenin verdiği bağlayıcı karar ve oran, kesinleştiği zaman açıklanacak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da ifade ettiği gibi muhtemelen kış gelmeden vatandaşlarımıza indirim olarak yansıtılacaktır" denildi.

Tahkim heyeti, şubat ayında Ankara ve Tahran arasındaki doğalgaz fiyat anlaşmazlığında Türkiye lehine karar vermişti. Buna göre, 1 Temmuz 2011'den itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'ye satılan doğalgaz fiyatında İran'ın yüzde 13,3 ile yüzde 15,8 oranı aralığında bir indirim yapması gerekiyor.

Türkiye, İran’dan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal ediyor.