Doğalgazda 7/24 dönemi

İGDAŞ, tüketicilerinin doğalgaz tesisatında meydana gelecek arıza ve kaçakları gidermeye yönelik '7/24 kesintisiz' doğalgaz bakım hizmetini devreye soktu. İGDAŞ’ın internet sitesinde yer alan 7/24 Bakım-Onarım firmaları, tüketicilerin taleplerine en geç 2 saat içinde dönüş yapacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; bu kapsamda oluşturulan ve günün her saatinde hizmet verecek olan ‘7/24 Bakım-Onarım Firmaları’nın iletişim bilgileri İGDAŞ’ın web sitesine koyuldu. Risk tespit edilen ve gazı kesilen abonelerin, linke tıklayarak listedeki 81 firmadan kendilerine en yakın firmayı seçip yardım istemeleri yeterli olacak.

Bakım-Onarım masrafları şeffaflaşacak

Bu listede yer alan ‘7/24 Bakım Onarım Firmaları’, abonenin dairesi içindeki tesisatla ilgili (kombi, şofben gibi gaz yakıcı cihaz arızaları dışındaki) tüm arızaları tamir edebilecek. İGDAŞ onaylı bu firmalar, doğalgaz kullanıcılarından gelen arızanın giderilmesi taleplerine günün hangi saatinde olursa olsun en geç 2 saat içinde yanıt verecek. Bu firmaların, arıza giderimi için göndereceği ekip mutlaka ‘doğalgaz tesisatı ustalık belgesi’ne sahip kişilerden oluşacak. Bu hizmetten yararlanan aboneler, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının bedelini İGDAŞ web sitesinde yayınlanan fiyat listesinden kontrol edebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, “Doğalgaz kurallara uyulduğunda en güvenli yakıt. Doğalgaz kullanıcısı abonelerimizin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisi de tesisatlarıyla ilgili her türlü bakım ve onarım işlerini İGDAŞ tarafından onaylı firmalara yaptırmalarıdır. Bilindiği gibi biz İGDAŞ olarak 7/24 hizmet veriyoruz. Ancak yetkili tesisatçı firmalar için böyle bir durum söz konusu değildi. 1 Temmuz 2015’te başlattığımız ‘7/24 Bakım Onarım Firmaları’ uygulamasıyla, abonelerimizin tesisatlarında meydana gelen kaçak ve arızalar bu firmalar aracılığıyla günün her saatinde çok hızlı bir şekilde giderilecek ve kesintiye uğrayan gaz arzı çok kısa bir sürede tekrar sağlanabilecek” dedi.