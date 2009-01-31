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Ekonomi

Doğalgaza yüzde 17 indirim

Doğalgaz fiyarlarına yarından geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 17, sanayide de yüzde 18 oranında indirim yapıldı.

31 Ocak 2009 02:00

Doğalgaz fiyatlarında indirime gidileceği yönündeki haberleri daha önce yalanlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere iki ay kala bir müjdesi olduğunu belirterek bugünden itibaren konutlarda yüzde 17, sanayide de yüzde 18 indirime gidildiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, Topkapı'da "Panorama 1453 Tarih Müzesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, "29 Mart'ın büyük düşünme günü, İstanbul'u ve Türkiye'yi yeniden düşünme günü" olduğunu ifade ederek, bu günün "küçük düşünenlerin günü" olmadığını söyledi.
"29 Mart, demokrasiyi, kalkınmayı, istikrarı, huzuru, adaleti gözetme günüdür" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yine önemli bir müjdeyi veriyorum. Küresel şartlar sebebiyle enerji fiyatlarında büyük artışlar oldu. Petrol, dünyada varili 150 dolarlara kadar çıktı. Tabii bunun doğalgaza da olumsuz etkileri oldu. Başta söylediğim bir şey vardı. 'Dışarıdan gelen zamlar noktasında bunu üstlenmek, size farklı konularda farklı olumsuzluklar meydana getirebilir. Biz içeride kendi
ürünlerimizde bir zam yapmayacağız. Ama dışarıdan gelene karşı da durmamız mümkün
değil', demiştik. İnişler sebebiyle bir çalışma yaptırdık arkadaşlarımıza. O zaman, o verdiğimiz sözler, şartlar iyileştiğinde de imkanlar el verdiğinde de indirim yapacağımızı ifade ettik.
1 Şubat 2009, yani yarından itibaren doğalgaz fiyatını evlerde yüzde 17, sanayide yüzde 18 oranında indiriyoruz. Bu da milletimize hayırlı olsun diyoruz."

Başbakan Erdoğan, zam yapıldığı anda felaket tellallarının ortaya  çıktığını kaydederek, "Şimdi dünyadaki gelişmeler olumlu. Acaba felaket tellalları ne diyecek, diye onu da merak ediyorum. Biz aldatan ve aldanan olmayacağız. Halkımın lehine olduğunda bunu rahatlıkla yine yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkeyi hep beraber ayağa kaldıracağız. Göreve geldik
kişi başı milli gelir 3 bin 300 dolardı. Bakın şimdi koyduğumuz hedefi aştık, 10 bin dolara ulaştık. Göreve geldik ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla 259 milyar dolardı, ama şimdi 750 milyar dolar oldu. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi olduk. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduk daha iyi olacağız." 

Hazine izin verirse doğalgaz ucuzlayacak

Daha önce 'indirim yok' demişti

2008 yılında sonucusu kasım ayında olmak üzere 5 ayrı artışla yüzde 72.5 zam gören doğalgaz fiyatında, daha önce indirime gidileceği yönündeki haberler Başbakan Erdoğan tarafından yalanlanmıştı.

Başbakan Erdoğan bu konuda 26 Aralık 2008'de doğalgazda ocakta indirim yapılacağına ilişkin haberlerin "yalan" olduğunu söylemişti. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’i arayarak, ’Böyle bir açıklaman var mı’ diye sorduğunu ifade eden Erdoğan, bakanın kendisine, "Hayır, hiçbir yerde böyle bir açıklamam olmadı. Ben de gazetelerden duyuyorum" dediğini aktardı.

2008 yılında yüzde 73 zamlandı

Doğalgaz fiyatlarına 1 Kasım 2008'den geçerli olmak üzere konutlar için yüzde 22.5, sanayi için yüzde 22 oranında yapılan son zamlarla birlikte kümülatif fiyat artışı konutlarda yüzde 72.7’ye, sanayide yüzde 74.9’a ulaştı. Doğalgaza 2008 yılı ocak başında konutlarda yüzde 7.4, sanayi için yüzde 6.5, Haziran başında konutlarda yüzde 7.4, sanayide yüzde 8.3 zam yapılmıştı. Bundan önceki en yüksek zam ise Temmuz ayında maliyet bazlı fiyatlandırma sistemine geçilmesinden sonra Ağustos başında gelmişti. 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatı konutlarda yüzde 16.88, sanayide yüzde 18.7 artırılmıştı. Doğalgaza Ekim başından geçerli olmak üzere konutlar için yüzde 4.55, sanayi için yüzde 4.69 zam yapılmıştı.

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