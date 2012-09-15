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Ekonomi

Doğalgaza yüzde 10-15 zam geliyor

Doğalgaza ekim ayında yüzde 10-15 oranında zam yapılması beklenirken, elektrik fiyatlarına da aynı oranda zam yapılabileceği ortaya çıktı

15 Eylül 2012 11:43

Doğalgaza ekim ayından geçerli olmak üzere yüzde 10-15 arasında zam yapılması gündemde. Doğalgaza yapılacak zammın elektrik fiyatlarına aynı oranlarda yansıması bekleniyor.

Türkiye’de elektrik üretiminin yaklaşık yarısı doğalgazla gerçekleştiriliyor.

En son 1 Nisan’da elektrik fiyatlarına yüzde 8.1, doğalgaz fiyatlarına da yüzde 18.72 zam yapılmıştı. Birkaç yıl önce kış aylarına girerken yapılan zam nedeniyle tüketimde ciddi düşüş olmuş, ardından doğalgaz fiyatlarında yüksek oranlı bir indirime gidilmişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre; bir yetkili, Botaş’ın 2011 yılında 1.3 milyar lira zarar ettiğini ve bu yıl zarar etmesinin yüksek ihtimal olduğunu kaydederek, “Botaş’ın aldığı gazı daha düşük fiyattan satmasının bir maliyeti var. Birkaç kamu kurumu da yüzde 10’dan az olmamak üzere doğalgaza zam yapılmasını talep ediyor. Ekonomi yönetimi son durumu değerlendirecek, talep daha yüksek de olsa doğalgaza yüzde 10-15 aralığında zam yapılabilir” dedi.

Rusya, İran ve Azerbaycan’dan doğalgaz, Cezayir ve Nijerya’dan LNG ithal eden Türkiye, talebi karşılamak için arz çeşitliliğine gitmeye çalışıyor.

Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin bu yıl 48.5 milyar metreküp olması öngörülüyor. Türkiye geçen yıl İran ve Azerbaycan’dan da gaz çekişinde sorun yaşayınca spot piyasadan LNG almıştı.

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