Doğalgaza rekor zamma Rekabet incelemesi

Zamları inceliyoruz

BOTAŞ' geçen yıl doğalgaz fiyatlarını konutlar için yüzde 73, sanayi aboneleri için yüzde 74 artırmıştı. En fazla artış konutlar için yılın ikinci yarısında olmuştu. Bu dönemde şirket konutlar için fiyatları yüzde 49,7; sanayi için ise yüzde 51,7 artırdı.Zaman gazetesinin haberine göre Rekabet Kurumu'nun doğalgaz fiyatlarını inceleme kararı, Liberal Demokrat Parti (LDP) Ankara İl Başkanlığı'nın yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. LDP Ankara İl Başkanlığı, Aralık 2007-Kasım 2008 tarihleri arasında BOTAŞ'ın hakim durumunu kötüye kullanarak doğalgaz fiyatlarına yüzde 74 zam yaptığı için Rekabet Kurumu'ndan konunun incelenmesini istemişti. LDP başvurusunda, aynı dönem için TÜFE'nin yüzde 10,52, Merkez Bankası dolar kuru artışının ise yüzde 36 olduğu bilgilerine de yer verdi.LDP Ankara İl Başkanlığı'nın BOTAŞ'la ilgili Rekabet Kurumu'na yaptığı başvuruyu cevaplayan Başkan Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, BOTAŞ'la ilgili daha önce de benzer şikâyet nedeniyle ön araştırma yapıldığı bilgisini verdi. Başkan cevabında, 2007 yılı ve 2008'in ilk dönemi doğalgaz maliyet ve fiyatlarının incelendiğine ve şirketle ilgili soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildiğine dikkat çekti. "BOTAŞ'la ilgili aynı araştırma kapsamında 2008 yılı ikinci 6 ayına ilişkin fiyatlama stratejisinin izlenmesine karar verildiği ve incelemenin henüz sonuçlanmadığı" bilgisini de veren Başkan Kaldırımcı, "2008 yılının son 6 ayına ilişkin verilerinin incelenmesi sonrasında, BOTAŞ'ın şikâyetinizin konusunu oluşturan aşırı veya yıkıcı fiyat uygulaması yapıp yapmadığı da ortaya çıkacaktır." dedi.