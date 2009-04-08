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Ekonomi

Doğalgaza indirim geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgazda mayıs ayında indirim yapmayı düşündüklerini söyledi.

08 Nisan 2009 03:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgazda mayıs ayında indirim yapmayı düşündüklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, sözlü soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgaza yüzde 22,5 civarında zam yaptıklarını, ancak yüzde 17'lik indirimin matrah bakımından söz konusu zam oranına eşit olduğunu belirtti.

''Doğalgazda tekrar mayıs ayında indirim düşünüyoruz. Ancak dolarda büyük değişiklik olmazsa... Ama bugün itibariyle müsait gözüküyor'' diyen Güler, Türkiye'nin, Avrupa'da doğalgazı konutlarda en ucuz kullanan ülke olduğunu kaydetti.

Güler, elektrik zamlarına ilişkin soruyu yanıtlarken de ekonominin gereği neyse onu yaptıklarını ifade etti. AK Parti iktidarından önce asgari ücretin yüzde 20'sinin elektrik harcamalarına gittiğini, şimdi bunun yüzde 9 olduğunu anlatan Güler, ''Elektrik fiyatlarındaki indirimler de petroldeki düşüşe paralel olarak devam edecek'' dedi.

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