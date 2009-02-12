‘Doğalgaza hava katılamaz’

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, doğalgazın içine hava katılamaz dedi.



Açıklamada, doğalgazı BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün ithal ettiği ve dağıtım şirketlerine boru hatlarıyla ulaştırdığı belirtildi.



Kapalı ortamda doğalgazın havayla birleşmesi halinde 'patlamanın kaçınılmaz' olduğu bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



"Yani doğalgazın içine hava katılamaz. Katılması halinde çok büyük tehlike yaratır. Oksijen, boruların içinde yanar ve çok olumsuz sonuçlara yol açar. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin gaza dışarıdan herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Doğalgazın ısıtmadığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Doğalgaz, enerji üzerinden fiyatlandırılarak abonelere yansıtılır. Aboneye verilen faturada, satılan doğalgazın ısıl değeri ayrıca belirtilmektedir."



Ankara'da 1 milyon 117 bin abonenin yüzde 10'unun mekanik sayaç kullandığı, kalanın ise ön ödemeli elektronik sayaç abonesi olduğu ifade edilen açıklamada, elektronik sayaç abonelerinin, aldığı gazı ne zaman kullanacağının belli olmadığı belirtildi.



'Aynı olması mümkün değil'



Dolayısıyla BOTAŞ'tan alınan gaz ile abonelere satılan gazın miktarının aynı olmasının da mümkün olamayacağı savunulan açıklamada, sayaçların ölçüm ve muayenesinin, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde yapıldığı bildirildi.



Dağıtım şirketlerinin, sayaçların sağlıklı işleyişini, 1 yılı geçmemek kaydıyla kontrol ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu hüküm, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde de öngörülmektedir. Abonelerimizin bu konularda herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur" denildi.

