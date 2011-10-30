Doğalgaza 2012 için zam sinyali

T24- 2012 yılı programında, 2012 yıl sonu enflasyonu yüzde 5 olarak hedeflendi. Merkez Bankası 2011 yılı Ekim ayında yayımladığı Enflasyon Raporunda 2012 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5.2 olarak açıklamıştı. Programa göre asgari ücrete 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında zam öngörüldü. Programda enerji maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekilirken “ Doğal gaz satış fiyatlarında Ekim ayında yapılan ayarlamaya rağmen alım maliyetleri tam olarak karşılanamadı” ifadesine yer verildi.

2012 Yılı Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca, 2012 yılında emekli aylıklarında kademeli intibak yapılacağı hedeflendi.

Programda yer alan hedefler özetle şöyle:



2011 yılının tamamında ihracatın yüzde 18.4 oranında artarak 134.8 milyar dolara ulaşması beklenmekte. İhracat fiyatlarının 2011 yılında yüzde 12.6 oranında artması ve reel ihracat artışının yüzde 5.2 olması hedeflenmekte.

2011 yılında ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 27.7 oranında artarak 236.9 milyar dolara yükselmesi beklenmekte. 2011 yılında ithalat fiyatlarının yüzde 13.2 oranında artması ve reel ithalat artışının yüzde 13.1 olması beklenmekte.



2012 yılında turizm gelirlerinin 26 milyar dolara, turizm giderlerinin ise 5.1 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. 2012 yılında hizmet gelirlerinin 42.8 milyar dolar, hizmet giderlerinin ise 21.3 milyar dolar olması; böylece hizmetler dengesinin 21.5 milyar dolar fazla vermesi beklenmekte. 2012 yılında gelir dengesinde 6.9 milyar doları açık öngörülürken, cari transferler kaleminde 1.8 milyar dolar fazla beklenmekte.



Özelleştirme gelirleri



2012 yılında, elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin özelleştirmeler tamamlanacak ve EÜAŞ'a ait üretim santrallerinden bir kısmının özelleştirme çalışmalarına başlanacak. 2012 yılında Özelleştirme Fonu'nun 10.7 milyar TL tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.



2012 yılında tarım KİT'leri tarafından 3 milyon ton buğday, 9 milyon ton şeker pancarı ve 620 bin ton yaş çay yaprağı alımı programlandı.



Enerji maliyeti yükseldi zam yetersiz kaldı



2011 yılında ham petrol fiyatları ve dolar kurunun bir önceki yıla göre beklenenin üzerinde artması sebebiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin(BOTAŞ) doğal gaz alım maliyeti, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin elektrik alım maliyeti ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin(EÜAŞ) yakıt maliyeti yükseldi. Yıl içerisinde BOTAŞ'ın ortalama doğal gaz satış fiyatı ortalama doğal gaz alım fiyatının altına düştü. Doğal gaz satış fiyatlarında Ekim ayında yapılan ayarlamaya rağmen alım maliyetleri tam olarak karşılanamadı.



İhtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ve TTK tarafından 2011 yılında yaklaşık 1.9 milyon ton, 2012 yılında ise yaklaşık 2 milyon ton kömür temin edileceği tahmin edildi.



332 bin yeni istihdam



Türkiye genelinde 2011 yılında işgücüne katılma oranının yüzde 49.9, işsizlik oranının ise yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.



GSYH yüzde 4 büyüyecek



Büyümenin 2011 yılının ikinci yarısında da devam etmesi, ancak küresel ölçekte ortaya çıkan belirsizlikler ve olumsuz baz etkisi nedeniyle bir miktar yavaşlaması beklenmekte. Buna göre, 2011 yılında yüzde 7.5 olması beklenen GSYH artış hızının, 2012 yılında yüzde 4 olması hedeflenmekte. Tarım sektörü katma değerinin reel olarak 2011 yılında yüzde 6 oranında artacağı, 2012 yılında ise yüzde 3 oranında artış göstereceği öngörülmekte. Sanayi sektörü katma değerinin, 2011 yılında yüzde 7.2 oranında artması beklenmekte. 2012 yılında ise sanayi sektörü katma değerinin yüzde 3.5 oranında artacağı öngörülmekte. 2011 yılında yüzde 7.8 oranında artması beklenen hizmetler sektörü katma değerinin, 2012 yılında yüzde 4.3 oranında artacağı öngörülmekte.



Mahalli idarelerin açığı büyüyor



Mahalli İdareler, 2012 yılında 497 milyon TL açık verecek. 2012 yılında, mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarından merkezi idareye yapılacak devrin ortaya çıkaracağı tasarruf ile altyapı yatırımlarının merkezi yönetim bütçesi kanalıyla desteklenmesinin mahalli idare dengesi üzerinde olumlu etkisi olacak.



Asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca, 2012 yılında emekli aylıklarında kademeli intibak yapılacağı hedeflendi.

