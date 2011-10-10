Doğalgaz zammı farklı yansıdı





T24- BOTAŞ'ın doğalgaza yaptığı zammı, dağıtım şirketleri farklı oranlarda abonelere yansıtıyor. Yeni ayarlamanın ardından 1 metreküp doğalgaz 85 kuruş ile en pahalı İstanbul Bahçeşehir'de satılırken, en düşük fiyat 71 kuruş ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde. Fiyat farkının sebebi ise dağıtım şirketlerinin belirlediği birim hizmet amortisman bedelleri.









Zaman'ın haberine göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), yaklaşık 3 yıl aradan sonra doğalgaz fiyatlarına yaptığı yüzde 12-15 oranındaki zam, abonelerin faturalarına farklı oranlarda yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre zam sonrası 1 metreküp doğalgaz 85 kuruş ile en pahalı İstanbul-Bahçeşehir'de satılmaya başlandı. Bu bölgeyi 83,8 kuruş ile İstanbul İGDAŞ Bölgesi izliyor. En ucuz ise 71 kuruş ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde satılıyor.





Doğalgaz dağıtım şirketleri, EPDK'nın yaptığı şehir için gaz dağıtım ihalelerini rekabetçi bir ortamda kazandı. Bazı illerde çok düşük verilen birim hizmet amortisman bedeli, bazı illerde sıfır bedel oldu. Özel şirketlerin sert rekabetle kazandığı ihaleler, faturalara birim hizmet amortisman bedelinin de farklı yansımasına sebep oldu. Bu durum, doğalgaz zamlarının da faturalara ayrı yansımasına yol açıyor.





Son zammı şirketler abonelerine farklı oranlarda yansıttı. Resmi verilere göre Türkiye'de en pahalı doğalgazı yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul tüketiyor. İstanbullu 1 metreküp gaz için 83 kuruş ödüyor. İstanbul içinde ayrı bir dağıtım ağına sahip olan Bahçeşehir'de fiyatlar daha da yükseliyor. Bu semtte 1 metreküpün fiyatı 85 kuruş. Pahalı fiyatta ikinci sırayı Ankara alıyor. Ankaralılar Başkent Doğalgaz'dan aldıkları gaza 82 kuruş öderken, bu rakam Sakarya'da 79 kuruş. En ucuz gaz ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde. Bu bölgede Trakya Gaz, 1 metreküpü 71 kuruşa satıyor.





Öte yandan, şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerden aldığı birim hizmet amortisman bedellerinde (BHAB) 8 yıllık süreler dolmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), süresi dolan bölge ve şirketler için yeni birim hizmet amortisman bedellerini açıklayacak. Sekiz yıllık süreyi ilk dolduran şirket Kayseri oldu. Konya'nın da süresi 5 Aralık'ta sona eriyor. Enerji Üst Kurulu, yatırım planlamalarını da dikkate alarak iki şehir için 1 Ocak 2012 tarihine kadar birim hizmet amortisman bedellerinin aynen devam etmesine karar verdi. Kurul, ocak ayından itibaren bu şirketlerin abonelerden alacağı yeni birim hizmet amortisman tutarını belirleyecek.





Dağıtım şirketleri için yeni belirlenecek birim hizmet amortisman bedelleri doğalgaz fiyatlarını artıracak. Sektör kaynaklarına göre yeni tarifeler yüzde 2-10 civarı bir fiyat artışına sebep olacak. EPDK'nın üzerinde çalıştığı konu, tüketicilerin mağduriyetine veya zora girmesine sebep olan şirketlerin yatırım bedellerinin, 10-15 yıllık bir dönemde geri alınmasını sağlayacak bir tarife oluşturmak. Üst kurulun, çalışmasını kısa sürede tamamlaması tahmin ediliyor.