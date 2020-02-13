Doğal gaz zammını battaniyelere sarılarak protesto ettiler

Kocaeli’de 'Geçinemiyoruz' çağrısıyla bir araya gelenler "Zamlar durdurulsun, borçlar silinsin, kimsenin doğal gazı borçlar nedeniyle kesilmesin" dedi.

İzmit Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen Emek Partili, Halkevci, HDP'li ve Sol Partili grup battaniyeleriyle eylem yaptı.

Protestocular "Zamlar durdurulsun, borçlar silinsin!" pankartı açtı.

Okunan basın açıklamasında asgari ücret alan bir işçinin maaşının yüzde 25'ninin doğalgaz faturasına gittiği belirtildi.

"Son iki yılda doğalgaza gelen yüzde 56,8 zam geldi" diyen protestocular "2010 yılında 300 metre küp doğalgazın fiyatı 214 lira iken, 2020 yılında bu rakam 549 liraya çıktı" sözleriyle zammı eleştirdi.