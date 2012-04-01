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Dünya

Doğalgaz ve petrol zammı Pakistan'ı ayağa kaldırdı

Petrol ürünlerine ve doğal gaza yapılan zamlar tepkilere yol açtı. Geri adım olmazsa önemli bir sanayi merkezinde üretim duracak

01 Nisan 2012 23:06

 

Pakistan'da dün, hemen hemen Türkiye'yle aynı saatlerde petrol ürünlerine (yüzde 10) ve doğal gaza (yüzde 15) zam geldi.
 
Zamlar nedeniyle ülkenin büyük kentlerinde protesto eylemleri düzenlenirken, toplu taşıma ve nakliye birliklerinin hükümetin zamları geri çekmemesi durumunda yüzde 50 zam yapacaklarını açıklaması tepkileri de daha da yoğunlaştırdı.
 
Ayrıca, ülkenin sanayi üretiminin önemli kısmının gerçekleştiği Lahor'da, sanayi odası, zamlar geri çekilmezse üç gün sonra üretim yapmayı durduracaklarını açıkladı.
 
Sivil toplum kuruluşları, hafta içinde ülke genelinde büyük çaplı eylemler yapacaklarını duyururken, ülkede zamların nakliye ücretlerine ve temel tüketim ürünlerine yansımasından da endişe ediliyor.

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