Doğalgaz ve elektrikten sonra ekmek ve süte de zam geliyor

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamların ardından ekmek, süt gibi temel gıda maddelerine de zam geliyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, "Ekmeğe yapılacak zam oranı yüzde 15 seviyesinde olur" dedi.

Akaryakıt, alkollü içkiler, tapu harcı, doğalgaz ve elektriğe yapılan ÖTV artışından sonra temel gıda maddelerine de zam yapılması bekleniyor.



Ekmek 1 lira olacak



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'ye açıklama yapan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, ekmeğe gelecek zam oranının yüzde 15 dolayında olacağını söyledi.

“Biz oda olarak zam yapmamak üzere masaya gideceğiz” diyen Fahri Özer ekmek zammı ile ilgili şunları söyledi:

“İstanbul dışında diğer illerdeki oda başkanları ile bu hafta içinde görüşeceğiz. Telefon trafiği bu sabah (dün) erkenden başladı. Oda başkanları olarak oturup konuşacağız. Biz oda olarak, masaya zam yapmama önerisi ile gideceğiz. Un ve maya fiyatlarını nasıl geri çektirebiliriz bunu konuşacağız. Ancak un ve maya karteli olduğu sürece buradan olumlu sonuç almak oldukça zor… Ekmeğe yapılacak zam oranı yüzde 15 seviyesinde olur. Bu durumda 75 kuruşluk ekmek 1 liraya, 1 liradan satılan ekmek ise1.25 liraya satılmış olacak. Bizler, zam konusunda doğalgaz ve elektriğe yapılan zammı göğüsleyebiliyoruz ancak un ve mayaya yapılan zammı göğüslememiz söz konusu değil. Un fiyatları düşeceği yerde arttı. 43 liralık unun torbası 55 liraya çıkmış durumda.”



Süt ürünlerine yüzde 15 zam iddiası



Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Murat Yörük, doğalgaz ve elektrik zamları ile birlikte süt fiyatlarının da 1 Ekim itibari ile yüzde 12 zamlandığını söyledi. Yapılan zamların, sanayicinin girdi maliyetlerini direk etkilediğini hatırlatan Yörük, “Bu zamlar et ve süt ürünlerine asgari yüzde 15 zam olarak yansıyacaktır. Yeni fiyatlar 15 gün içinde raflara yansımış olur” dedi.

Yapılan zamlar ile birlikte, özellikle çocukların gerekli proteinleri alamadıklarına işaret eden Yörük “Avrupa Birliği ülkelerinden yıllık süt içimi kişi başı 83 litre. Bu rakam ABD’de 100 litre dolayında, Türkiye’de ise 26 litre. Bu durumda çocuklarımıza daha az süt içirmiş olacağız. Bir başka deyişle özellikle çocukların sağlıklı gelişiminden kısmış olunacak. Ülke olarak et ve süt tüketimini artırmak yerine maalesef tersi bir gidişat var” şeklinde konuştu.

“Üretici, sanayici ve tüketici olarak aynı gemideyiz” diyen Murat Yörük, tarımda ithalata bağımlı tablonun sorunların kaynağı olduğu görüşünde.



Doğalgaza ve elektriğe beklenen zam yapıldı



Günlerdir tartışılan doğalgaz ve elektrik zamları açıklanmıştı. Elektrik ve doğalgaza 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 9.8 zam yapılmıştı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "1 Ekim’den geçerli olmak üzere doğalgaz satış fiyatlarımız, nihai tüketici fiyatlarına yüzde 9,8 oranında yansıyacak şekilde arttırıldı" denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da perakende elektrik fiyatlarının yüzde 4,03 ile yüzde 9,81 arasında değişen oranlarda artırılmasına karar vermişti.



Yumurtaya da yüzde 100 zam yapılmıştı



Okulların açılması ve havaların soğumasıyla beraber talepte artışı olduğunu söyleyen Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-Bir) Başkanı Derya Pala, yumurtaya yüzde 100 zam yapıldığını söylemişti.