-Doğalgaz ve elektrik sıkıntısı yok ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgazda yaşanan arz sıkıntısıyla ilgili, ''Şu anda vatandaşlarımıza sirayet edecek herhangi bir doğalgaz ve elektrik sıkıntısı yok'' dedi. Bakan Yıldız, Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD) tarafından düzenlenen ''Serbestleşen Elektrik Piyasası'nda Elektrik İletim ve Dağıtım Şebekelerinin Durumu'' panelinin ardından düzenlenen yemekten önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, bir gazetecinin, ''Doğalgaz arzında bir sıkıntı yaşandı bu ne kadar sürebilir?'' şeklindeki sorusuna yanıt verirken, bu yılki hava şartlarının önceki yıllardan çok farklı olduğunu, dolayısıyla vatandaşların doğalgaz taleplerinin arttığını söyledi. Dün itibariyle Ankara'daki doğalgaz talebinin 18 milyon metreküp olduğunu belirten Bakan Yıldız, geçen yıl aynı gün söz konusu rakamın 12 milyon metreküp olduğuna dikkati çekti. Şu anda vatandaşa yansıyacak herhangi bir doğalgaz ve elektrik sıkıntısı olmadığını dile getiren Yıldız, ''Ama bunlar birer işletme. Bu işletmelerin de zaman zaman hava şartlarından kaynaklanan sıkıntılar olabilir ama biz 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Hem konutlarımıza hem de sanayicilerimize bu konuda bir sıkıntı ulaşmaz diye düşünüyorum'' dedi. Pekçok ülkede çok uzun süreli kesintilerin olabildiğine de dikkat çeken Yılduz, ''Biz bunları o noktalara gelmeden aşmayı düşünüyoruz'' dedi. Yıldız, bu yıl Rusya'dan alınan doğalgazda yeni bir kontrat yapılmamasına rağmen 2011 gerçekleşmesi ve 2012 taleplerine bakıldığında doğalgaz talebinde yüzde 25'lik bir artışın görüldüğüne işaret etti. Yıldız ''Kısa süreli o anlık sıkıntılar olabilir ama vatandaşımıza sanayicimize sirayet eden sıkıntılar olmaz inşallah'' dedi. Yıldız, kapsamlı ve programlı elektrik kesintilerinin olup olmayacağı sorusuna karşılık da ''Buna arz sıkıntısı dememek lazım. 178 milyon metreküplük günlük kullanım gerçekleşti. Bu miktar daha önce hiç gerçekleşmedi... Burada eksiklik var mı diye konuşuyoruz, bardağın, hatta sürahinin yüzde 98'lik dolu kısmının hakkını teslim etmemiz lazım. Bizim programlı elektrik kesintimiz yok. Doğalgazla elektrik arasında bir korelasyon var. Sırf o anlık olabilir ama programlı bir elektrik kesintisi görünmüyor'' diye konuştu. -İran gazında tahkim- Bakan Yıldız, ''İran gazında tahkime gidildi mi?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de ''Şu ana kadar bir değişiklik yok. Bizim pozisyonumuzda, duruşumuzda da bir değişiklik yok'' dedi. Yıldız, bir gazetecinin bakanlığın stratejik planında, elektik üretimi portföyü bazında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine de herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi. Elektrik üretiminde doğalgazın kullanılmasını tavsiye etmediklerini ama serbest piyasa düzeni içinde her hangi bir kişi gelip EPDK'ya müracaat ettiğinde kurumun ''ben bunu vermiyorum'' diyemediğini anlatan Yıldız, doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki yıllarda ne olacağının bilinmediğini bu nedenle yerli kömürler ve yenilenebilir kaynaklardan üretimi tavsiye ettiklerini söyledi. -Bakan yardımcılığına atama- Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı ve EPDK'da boşalan üyelikler için ne zaman atama yapılacağıyla ilgili soruya karşılık da önümüzdeki 2-3 hafta içinde hemen hemen bütün bakan yardımcılıklarına atamaların tamamlanmış olacağını ifade etti. Yıldız, EPDK'da ise iki üyenin toplam süresinin Mart ayında dolacağını, yani önlerinde 1 aylık bir zaman olduğunu dile getirdi. BOTAŞ'ın doğalgaz arzını artırmaya yönelik çalışmalarının olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Yıldız, bunların kısa vadeli, günlük çalışmalar olamayacağını söyledi. LNG ile ilgili girişlerin devam ettiğini Cezayir'den, Nijerya'dan, farklı ülkelerden spot alımlar olduğunu aktaran Yıldız, ''Burada iki temel nokta var. Biri Aliağa'daki LNG tesisi diğeri de Marmara Ereğlisi. Onlarla ilgili bağlantılarımız ve kontratlarımız sürüyor. Mal sevkiyatlamız da sürüyor ama iki üç günlük sarkmalar olabiliyor. Cezayir'den gelen LNG tankerlerinde de iki üç günlük sarkmalar oldu onu da inşallah hızlandırıyoruz'' diye konuştu. Enerji Bakanı, bir gazetecinin, ''Diyarbakır Ergani'de petrol bulunduğu doğru mu?'' şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt verdi: ''Ergani'de Adıyaman'da, Batman'da bulunuyor ama biz bunları (bulundu) diye açıkladığımızda sanki Türkiye'nin ihtiyacı karşılanıyor gibi bir hava oluşuyor. Bu doğru bir intiba değil. Bu yüzden bizden (petrol bulundu) cümlesini duymazsınız, ama günlük 200 varillik, 400 varillik üretim olan yeni kuyular açılıyor. Birçok kuyudan böyle biriktire biriktire inşallah belli bir miktara ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden ben bunları (petrol bulduk) diye bir cümleyle izah etmiyorum, açıklamıyorum.''