-DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 07.01.2001- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yakın vadede doğalgaz ve elektrikle alakalı bir zam görünmediğini bildirdi. Yıldız, TKİ tesislerinde enerji sektöründe 2010 yılı değerlendirmesi ve 2011 yılı beklentilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun akaryakıt fiyatlarına dönük bir çalışma olup olmadığı ve 2011 yılında doğalgaz ve elektrikte zam yapılıp yapılmayacağını ilişkin sorusu üzerine Yıldız, primer enerji kaynaklarından petrol ve doğalgaza bakıldığında yurtdışında ciddi bir hareketlenme olduğunu gördüklerini, yılbaşında 75 dolarlar civarında olan ham petrol fiyatlarının şu anda 95 doları bulduğunu söyledi. Ulaşım sektörüyle ilgili dengelenebilecek bir kısım varsa bunu Maliye Bakanı ve Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcısı ile konuşmanın daha doğru olacağını belirten Yıldız, enerji açısından bakıldığında da kendilerinin 2010 yılında yerli üretimle dengeleyerek balans ettikleri bazı kısımlar olduğunu söyledi. Fiyatlara siyasi bir müdahalenin söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Yıldız, şöyle devam etti: ''Kamu karlarının bir kısmının vatandaşın hakkı olduğu gerekçesiyle, biz yerli kaynaklardan ürettiğimiz üretim karlarının bir kısmını enerjinin bazı kalemlerinde karşıladık. Enerjideki fiyat yükselmesine gerekçe gösterilecek bir rakamı yine enerji girdileriyle balans ettik. Ama vergi ile kısmı bana sormanız doğru olmayabilir onu ilgili Bakan arkadaşlarımızla görüşmeniz daha doğru olur. 8 yıl içerisindeki yatırımlarda kamuya yük olmadan; enerji sektörünün kendi yapılanmasına sağlamaya dönük çalışmalar yaptık. Başbakanımızdan, Maliye Bakanımızdan, enerji sektörü olarak artı hiç bir ödenek istemedik. Özel sektör 2010 yılı için çok iyi bir performans gösterdi, 2011 yılında da umuyorum ki daha az performans göstermeyeceklerdir.'' Bakan Yıldız, enerji sektörü içindeki kalemlere bakıldığında da özellikle yakın vadede doğalgaz ve elektrik ile alakalı bir zam görünmediğini hesap ettiklerini belirtirken, fiyatların 3 aylık tarifelere göre belirlendiğini, bu fiyatlamalara, tarifelere müdahale etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Yıldız, ''ancak enerji kalemlerinden kamunun kazandığı kazançları vatandaşlarımızla paylaşmak bizim en temel görevlerimizden biridir'' dedi. -NÜKLEER ENERJİ KONUSU- Nükleer santrale dönük görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine de Bakan Yıldız, Japonya ile görüşmeler yaptıklarını, Fransa ile de nükleer güç santralleri ile ilgili görüşme yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede Fransa'nın Türkiye'de nükleer santral yapma talebi olduğunu bildiren Yıldız, bunu değerlendirdiklerini, 3 ekip kurduklarını, Rusya, Japonya ve Fransa masası oluşturduklarını, Fransa ile alakalı da bir çalışma başlatıklarını kaydetti. Şu anda Japonya ile görüşmeleri ağırlıklı olarak sürdürdüklerini belirten Yıldız, Fransa'da hangi şirketlerin istekli olduğuna ilişkin bir soru üzerine de, Fransa'da Areva, GDF ve EDF gibi önemli enerji şirketlerinin bir kısım tekliflerinin olduğunu ifade etti.