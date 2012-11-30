Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji Bakanı Yıldız, Aralık ayında sanayi ve konutta doğalgaz ile elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Meclis'te yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Afganistan'ın Sandıklı ve Mezarı Şerif bölgelerinde petrol arama ihalesi aldığını açıkladı.

Yıldız, bir gazetecinin BOTAŞ'ın kamu santrallerine verdiği doğalgaz fiyatına zam yapmasının elektrik fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Vatandaşlarımız Aralık ayı içinde gerek doğalgazı gerek elektriği Kasım fiyatlarından alacak. Sanayici ve mesken kullanıcılarına herhangi bir fiyat değişikliği yok. Onları etkileyecek bir düzenleme yapılmadı Kasım ayında" diye konuştu.

Rusya ile enerji işbirliği

Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta yapacağı ziyarette enerji alanında yeni işbirliği alanlarına gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Rusya ile gerek stratejik gerekse fizibilitesi ispatlanmış birçok projeyi geliştirme imkanımız var" şeklinde konuştu.

Suriye ile ilgili sıkıntıların ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğinin zaman zaman sorulduğunu anlatan Yıldız, Rusya ile enerji sektöründe bu tür konulardan etkilenmeyecek platform oluşturduklarını bildirdi.