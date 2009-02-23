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Ekonomi

Doğalgaz sevki için Türk-İran ortaklığı iddiası

İran gazeteleri, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için Türk tarafının İran Gaz Şirketi ile yüzde 50 ortaklıkla şirket kurduğunu yazdı.

23 Şubat 2009 02:00

İran gazeteleri, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için Türk tarafının İran Gaz Şirketi ile yüzde 50 ortaklıkla şirket kurduğunu yazdı.

Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Nabucco Projesi'nin en önemli doğalgaz kaynağı olması beklenen İran'ın sevkiyat yapmak Türk firmasıyla ortak şirket konusunda anlaştığı iddia edildi.

İran`da yayımlanan bir gazeteye göre, İran Milli Gaz Şirketi Genel Müdürü Rıza Kesaizade, Türkiye üzerinden Avrupa'ya yılda 35 milyar metre küp doğalgaz sevkiyatı yapması beklenen yeni şirketin yüzde 50`sinin sahibinin İran Milli Gaz Şirketi olacağını ifade etti.

Haberde anlaşmaya varıldığı iddia edilen Türk şirketinin ve kurulacak ortak şirketin adına ilişkin bilgi verilmezken, ortaklığın BOTAŞ ile gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. BOTAŞ, Nabucco Projesi'nin ortakları arasında bulunuyor.

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