-DOĞALGAZ SANTRALİ ARAZİSİNE VETO ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Danıştay 8. Dairesi, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kozluk beldesi sınırlarında doğalgaz çevrim santrali kurulması planlanan 44,4 hektarlık arazinin tarım dışına çıkartılmasını uygun bulan mahkeme kararını bozdu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Borasco Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kozluk beldesi Dumantepe köyü Akçay mevkindeki 44,4 hektarlık arazide doğalgaz çevrim santrali kurma talebinin Samsun Toprak Koruma Kurulu'nun kararıyla uygun görüldüğü ve bu kararın onaylandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Ziraat Mühendisleri Odası'nın bu karara karşı dava açtığı, ancak Samsun 2. İdare Mahkemesinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının aldığı kamu yararı kararı ile etüt ve inceleme raporlarına dayanarak davayı reddettiği ifade edildi. Açıklamada, bunun üzerine Ziraat Mühendisleri Odası'nın ''tarım dışına çıkarılan alan ve yakın çevresinin Türkiye'nin en verimli ovasının sınırları içinde olduğu, keşif yapılmadan eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verildiği'' gerekçesiyle kararı temyiz ettiği belirtildi. Davaya bakan Danıştay 8. Dairesinin arazide keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmamasını eksiklik olarak değerlendirdiği ve söz konusu alanın 34,5 hektarlık kısmı hakkında Tarım İl Müdürlüğünün olumsuz görüşünün bulunduğuna dikkati çektiği kaydedildi. Danıştay 8. Dairesinin kararında, ''muhtelif tarihlerde konuyla ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun aldığı kararlarda alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğu, yapılacak tesisin asit yağmurları ve sera etkisi yaratarak alandaki mevcut organik tarımı olumsuz etkileyeceği, kurul tarafından alanın alternatifi olup olmadığı hususunda bir araştırma yapılmadığı, alanın çevresinde organik fındık üretimi yapıldığı, bölgenin verimli ova olduğu değerlendirmesine yer verildiği'' bildirildi. Kararda, söz konusu 44,4 hektarlık alan için verilen kamu yararı ile Toprak Koruma Kurulunun uygun bulma kararı olsa bile alanın sadece 9,8 hektarlık kısmının tarım dışı amaçla kullanımının uygun bulunduğuna işaret edildi. Kararda, ''Alanın 34,5 hektarlık kısmı açısından tarım dışına çıkarılmasının uygun bulunmadığı açık olup; her ne kadar ekonomik verim açısından tarımsal değer gözardı edilebilirmiş gibi gelse de söz konusu santralin kurulması ve faaliyete geçirilmesinin yörede yapılan organik tarımı olumsuz etkileme riskinin yüksek olması ve bu konuda yetkili idarenin yaptığı olumsuz değerlendirme karşısında, Bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmasını müteakip tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır'' ifadesi kullanıldı.