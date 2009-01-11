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Ekonomi

Doğalgaz krizi çözüldü

Günlerdir Avrupa’yı donduran doğalgaz krizi doğalgaz krizi Rusya - AB anlaşmasıyla son buldu.

11 Ocak 2009 02:00

Avrupa'ya bir süredir kabus yaşatan doğalgaz krizi Rusya - AB anlaşmasıyla son buldu. Kiev'de anlaşmayı imzalayınca gaz krizi son buldu.

Geçen hafta Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlık yüzünden patlak veren Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerini zor durumda bırakan doğalgaz krizi çözüldü. 

Rusya ve Avrupa Birliği (AB), Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin kontrolü konusunda bir anlaşma imzaladı. Rusya ve AB’nin anlaşmasının ardından Ukrayna da topraklarından doğalgaz sevkıyatına izin veren anlaşmaya imza attı. Bu imza sonrası Rusya’nın gaz akışına tekrar başlaması bekleniyor.

Rusya Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu

AB gazının dörtte biri Rusya'dan

AB doğalgazının dörtte birini Rusya’dan alıyor ve bu gazın yüzde 80’i Ukrayna üzerinden Avrupa’ya taşınıyor.

Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkıyatını kesmesi özellikle stoğu olmayan balkan ülkelerini etkilemişti. Rusya, borcunu ödemediği gerekçesiyle Ukrayna’ya verdiği gazı yeni yılın ilk günü kesmişti.

Gaz krizinin çözülmesiyle birlikte tehlike bölgesinde olan Türkiye, Bulgaristan ve Romanya da derin bir nefes almış oldu.

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