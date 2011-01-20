-DOĞALGAZ İŞLEMLERİ PTT'LERDEN YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural, tüm doğalgaz işlemlerinin artık PTT'lerde yapılabilmesi için protokol imzaladıklarını belirtti. Tural, Sirkeci'deki PTT Başmüdürlüğü Binasında düzenlediği basın toplantısında, 2010 yılı faaliyetleri ve 2011 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. Kurumun vizyonunu ''yetkin personel ile yetkin hizmet'' olarak açıklayan Tural, yaklaşık 5 yıl önce toplam kalite yönetimi belgesini aldıklarını, personel sayılarının 36 bin 905 olduğunu, bunların 29 bin 109'unun kadrolu personel, 7 bin 791'inin taşeron eleman olarak çalıştığını, taşeron çalışanların kargo teslimi, koruma ve güvenlik, posta ayırım-dağıtım alanlarında görevli olduğunu bildirdi. KİT'lerdeki istihdamın yüzde 16'sının PTT'de bulunduğunu, toplam iş yeri sayısının 4109 olduğunu anlatan Tural, 33 ilçe, 1155 belde ve 188 köyde finans ve posta alanlarında hizmet veren tek kuruluşun da PTT olduğunu, özellikle banka şubelerinin bulunmadığı belde ve köylerde PTT'nin varlığının büyük önem kazandığını vurguladı. Kurumun hizmetlerine getirilen yeniliklerden de bahseden Tural, 2004 yılından beri uygulanan ''kayıtlı posta maddeleri otomasyonu'' ile APS, kargo, küçük paket, tebligat gibi evraklar teslim alındığında verilen barkod numarasıyla vatandaşların internetten gönderinin yerini her aşamada takip edebildiğini, ayrıca personele alınan 3819 dizüstü bilgisayar ile teslimatın yerine ulaştığı bilgisinin anında sisteme girildiğini aktardı. Tural, ''birleşik posta'' sistemiyle toplu gönderi siparişi veren müşteriler ne tür bir dağıtım öngörüyorsa, bu postanın PTT tarafından hazırlanıp basıldıktan sonra dağıtımının yapıldığını söyledi. -HADIMKÖY'DE YENİ PTT KOMPLEKSİ- Osman Tural, PTT'nin İstanbul'daki yeni hizmet binasından da bahsederek, ''Hadımköy'de yeni PTT kompleksini bitirdik. Burası ayın 19'unda açılacak. Burada 150 bin adet gönderiye 950 çeşit ayırma yapmaya müsait, optik okuyuculu bir posta ayırma sistemi kullanılacak'' dedi. Postanın geç kalıp kalmadığının otomatik takip sistemiyle izlendiğini, ''diagnostik sistem'' ile de yurt dışından gelen gönderilerin hangi sürede ulaştığına ilişkin test işleminin yapıldığını anlatan Tural, ''Postaların yüzde 85'ini aldıktan 1-2 gün sonra teslim etme gibi bir hedef koymuştuk. Bu hedefi tutturduk. Şimdi ise hedefimiz yüzde 90'lar'' dedi. PTT'nin, toplam gönderi sayısında, bir önceki yıla göre azalma olduğunu belirterek, bunu nedenini bankaların ''e-fatura'' uygulamasını kullanmasıyla açıklayan Tural, şöyle devam etti: ''Mektup sayısı, tüm dünyada olduğu gibi bizde de azalma gösteriyor. Biz de başka alanlara yöneliyoruz. PTT Bank hizmeti konusunda işbirliği yaptığımız kuruluşların sayısı 132'yi buldu. Bunların yüzde 23'ünü bankalar, yüzde 21'ini Telekom ve GSM firmaları oluşturuyor. PTT Bank konseptine uygun yapısal dönüşüm için 176 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2000 iş yerinin fiziki dönüşümünü tamamladık. PTT matik de önemli hizmetlerimizden biri. Fatura tahsilatı, maaş ödemesi, posta çeki işlerinde kullanılabiliyor. İlk başta aldığımız 200 ATM makinesinin, Türkiye çapında tüm diğer ATM cihazlarından daha fazla kullanıldığını tespit edince, 830 tane daha aldık. Bunlar, kartlı ve kartsız işlem yapılan, para üstü de iade eden akıllı makineler. 1 milyon 528 bin adet posta çeki hesap sahibimiz var. İnternet bankacılığında olduğu gibi interaktif posta çeki hizmetimiz var. Havale-çek işlerinde, gelirlerde yüzde 32'lik artış söz konusu. TEDAŞ tahsilatı ve belediyelerin su ve doğalgaz işlemlerini de biz gerçekleştiriyoruz.'' -''PTT KREDİ KARTI'' YOLDA- Genel Müdür Tural, ''PTT Kart''lara kredi kartı özelliği kazandırmak için de Denizbank'la anlaşma yaptıklarını, Ocak sonuna kadar mevcut 1 milyon 567 bin kartın tamamının kredi kartı özelliği kazanmış olacağını, ayrıca kredi verme işlemine de başladıklarını söyledi. Çalışan müşterilerinin evde bulunmamaları nedeniyle istediği saatlerde kargolarını teslim alabilecekleri kargo matiklerin merkez noktalara yerleştirildiğini belirten Tural, 2008 yılında PTT'nin yıllık kargo teslimatı 2 milyon 344 iken, bu sayının 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 14 milyon 320 bine çıkarılarak 7 kat artış sağlandığını vurguladı. Tural, son günlerde basına yansıyan bazı PTT soygunlarına da değinerek, sadece PTT'ler soyuluyormuş gibi bir hava yaratıldığını da söyledi. 2011 yılı hedeflerinden de bahseden Tural, ''Tüm doğalgaz işlemlerinin artık PTT'lerde gerçekleştirilebilmesi için bir protokol imzaladık. Çünkü gelen vatandaşlar diğer faturalarını ödeyebilirken, İGDAŞ faturasını ödeyemiyordu. Artık bunu da gerçekleştirebilecek. İSKİ'yle de buna benzer bir çalışma var'' diye konuştu. Getirilen e-tebligat zorunluluğu nedeniyle bu sistemin altyapısının kurulup işletilmesi görevinin PTT'ye verildiğini, 1 ayda bu sistemi hizmete alabileceklerini anlatan Tural, ayrıca e-postalardaki güvenlik sorununa çözüm için PTT tarafından tüm ailelere PTT üzerinden bir e-posta adresi verileceğini, ayrıca kredi kartı kullanmak istemeyen vatandaşlar için ''PayPal'' benzeri alternatif bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. -''ÖZELLEŞTİRME YOK''- Tural, Türkiye çapında 4000 iş yeri bulunan PTT'nin, ek gelir elde etmek için PTT şubelerinin bir kısmının ''PTT Market'' olacağını kaydetti. Osman Tural, şöyle devam etti: ''2002 yılı sonunda 569 milyon liralık yıllık gelir elde ederken, 2010 yılında 1 trilyon 560 milyon lira gelire ulaştık. 2002'ye göre 3 kat, 1 trilyon 522 milyon lira gelir elde ettiğimiz geçtiğimiz yıla göre de 40 milyon liralık bir gelir artışı söz konusu. 2011 yılının yatırım programını ise 140 milyon lira olarak öngörüyoruz. Öte yandan, PTT'nin anonim şirket statüsüne geçmesi sadece bürokratik işlemlerin azaltılarak daha hızlı hizmet sağlanması içindir. PTT'nin şu anda özelleştirilmesiyle ilgili de herhangi bir karar yoktur. Bu siyasilerin vereceği bir karardır, ancak böyle alınmış bir karar bulunmuyor.'' -TAŞERON PTT ÇALIŞANLARINDAN EYLEM- Öte yandan, basın toplantısı devam ettiği sırada işten çıkarılan taşeron PTT çalışanları da PTT Başmüdürlüğü Binası önünde eylem yaptı. ''İşten atılanlar geri alınsın'', ''PTT'yi peşkeş çektirmeyeceğiz'', ''PTT halkındır satılamaz'' sloganları atan grup adına bir basın açıklaması da yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da 178, Ankara'da 82 kişinin işine son verildiği, ülke genelinde ise yüzde 10-15 oranında işten çıkarma gerçekleştirildiği belirtilerek, ''Televizyonlarda boy gösteren Ulaştırma Bakanı, PTT Genel Müdürü ve diğer yöneticileri, PTT'nin yaptığı karı her fırsatta anlatıyorlar. Diğer yandan ise tasarrufa gidiyoruz bahanesiyle yüzlerce işçinin işine son veriyorlar'' ifadesi kullanıldı. Grup bir süre oturma eylemi de yaptı.