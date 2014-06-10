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Ekonomi

'Doğalgaz indirimi kolay değil'

İran Cumhurbaşkanı: İki ülkenin gaz fiyatıyla ilgili diğer açılardan haberdar olmaksızın karar vermesi o kadar da kolay değil

10 Haziran 2014 10:41

Başbakan Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında 'doğalgaz satışında indirim' konusu gündeme geldi. Ruhani, Türkiye'nin talep ettiği doğalgaz indiriminin 'kolay' olmadığını söyledi.

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Ruhani, Cumhurbaşkanı Gül'ün ardından Başbakan Erdoğan ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan iki lider, ülkeler arasındaki ticaretin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda 'doğalgaz' konusu da gündeme geldi ve Ruhani'ye İran'ın Türkiye'ye sattığı doğalgazda bir fiyat indirimine gidip gitmeyeceği soruldu.

Konunun Erdoğan'ın İran ziyareti sırasında da gündeme geldiğini dile getiren cumhurbaşkanı, "Ayrıca bugün de Türkiye-İran 1. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'nda konuştuk. İlgili bakanların bu gece oturup görüşmeleri ve çok hızlı bir şekilde sonuca varabilmeleri için görüşmelerine devam etmeleri kararını aldık. Gazın fiyatı çeşitli parametrelere bağlıdır ve kendine özel bir formülü vardır. İki ülkenin gaz fiyatıyla ilgili diğer açılardan haberdar olmaksızın karar vermesi o kadar da kolay değil" diye konuştu.

Erdoğan da soruya "İki bakanımız görevlendirildi, çalışacaklar. Bu konuda inşallah temenni ederim ki arzulanan mutabakatı sağlarlar" yanıtını verdi.

Mutabakatın sağlanması halinde, İran'dan ithal edilen doğalgaz miktarını artırma fırsatının yakalanmış olacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü halkımıza daha ucuz doğalgazı nasıl veririz Bunun arayışı içerisindeyiz ve doğalgaz çevrim santrallerinden de ürettiğimiz enerjinin daha ucuza üretilmesinin böylece imkanını yakalamış oluruz. Bu konuda değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatı verdi. Ben de Bakanıma talimatı verdim. Bu gece çalışacaklar. Temenni ederim ki süratle burada bir neticeye varılır. Böylece bundan sonraki süreç, yeni formül üzerinde yeni tablo üzerinde de devam eder."

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