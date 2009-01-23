Doğalgaz indirimi dolara bağlı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgaz fiyatında indirim konusunda, "Ay sonuna kadar doların çok artmaması durumunda yapacağız" dedi.



Güler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından İstanbul'da düzenlenen, Türkiye'de Güneş Enerjisi ana temalı Uluslararası Enerji Arenası sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Herkesin cebini yakan doğalgaz faturalarında bir indirime gidilmesi konuşuluyordu. Bu konudaki son gelişme nedir?" sorusuna Güler, "Yapacağız. Rakamların olması için ay sonuna kadarki rakamları görmemiz lazım. Çünkü hesap öyle yapılıyor. Ay sonuna kadar doların çok artmaması durumunda yapacağız" cevabını verdi.



Batı hattından ve İran'dan gaz arzında son durum...



BOTAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya ile Ukranya arasındaki doğalgaz anlaşmazlığının çözülmesi ve Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkıyatına yeniden başlamasının ardından, Türkiye'ye batı hattından gelen doğalgaz normal düzeye döndü.



Öte yandan İran'ın BOTAŞ'ın "bilgisi ve kontrolü dahilinde" boru hattında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaptığı kesintinin ardından da, akışın yine 21 Ocak'ta başlaması üzerine, söz konusu hattan gelen akışın da normal düzeye döndüğü ve bir sorun olmadığı bildirildi.



Türkiye, Ukranya ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizinin öncesinde Batı hattından günlük 40 milyon metreküp gaz alıyordu. İran'dan ise günlük 15-18 milyon metreküp doğalgaz alınıyor. İran'dan gelen hattın kapasitesi günlük 28 milyon metreküpe kadar çıkabiliyor.



Doğalgaz akışlarında kesinti olması durumunda, akışının başlamasının ardından boru hatlarındaki gaz basıncının artmasına paralel olarak, alınan doğalgaz miktarı peyder pey artıyor ve normal seviyesine çıkıyor.



