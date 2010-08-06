-DOĞALGAZ İHALESİNE 7 ŞİRKET TEKLİF VERDİ ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Başkent Doğalgaz Dağıtım ihalesine 7 şirket teklif verdi. Özelleştirme İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Doğalgaz Dağıtımın yüzde 80 oranındaki hissesinin ''satış'' yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, son teklifler bugün alındı. İhale için teklif veren katılımcılar şunlar: ''MEKA, MMEKA Makina İthalat Paz. ve Tic. A.Ş. AKSA Doğalgaz A.Ş. YILDIZLAR SSS Holding A.Ş. FERNAS İnşaat A.Ş. AKFEN Holding A.Ş. GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. LİMAK Yatırım İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.'' Öte yandan, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirilmesi için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin de yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine ihale iptal edilmişti. Belediye, şirketin 50 milyon dolarlık teminat mektubunun nakde çevrilmesi için işlem başlatmış, ancak şirket karşı dava açmıştı. Daha sonra, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınarak, ihalenin ÖİB tarafından gerçekleştirileceği karara bağlanmıştı. Kararla, söz konusu hisseler başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın ÖİB'ye devredildi, şirketin belediye ile olan ilişkisi kesilerek ÖİB'ye bağlandı ve söz konusu hisselerin ihale yöntemiyle satılması için özelleştirme işlemlerine başlandı. Bu arada, ÖİB tarafından özelleştirme neticesinde elde edilen gelirlerden, özelleştirme giderlerinin düşülmesinin ardından, BOTAŞ ve Hazine'ye olan borçların ödemesi yapıldıktan sonra arta kalan tutar belediyeye aktarılacak. Özelleştirme işlemleri iki yıl içinde tamamlanacak. İkinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz A.Ş, 2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunuyor.