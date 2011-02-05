-DOĞALGAZ HATTINDAKİ PATLAMADA BEDEVİ ŞÜPHESİ TEL AVİV (A.A) - 05.02.2011 - Sina yarımadasında, İsrail ile Mısır sınırı yakınındaki bir doğalgaz borusunda meydana gelen patlamanın, Sina'daki Bedevilerin saldırısından kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü. İsrail radyosu, konuyla ilgili verdiği haberinde, Mısır Gaz şirketi EMG'ye dayanarak, patlamanın İsrail-Mısır doğal gaz boru hattına yakın olmadığını, tam tersine Ürdün'e gaz sağlayan borulara yakın bir yerde meydana geldiğini bildirdi. Radyo, Mısır'dan İsrail'e gaz sevkıyatında herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Haberde, El Ariş yakınlarında meydana gelen patlamanın gaz boru hattında kendiliğinden değil, kasıtlı bir saldırı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Radyo, Mısır yetkililerine göre, ilk patlamanın ardından doğal gaz boru hattı boyunca birkaç patlamanın daha meydana geldiğini ve belirli bir süre boru hattından gaz sevkıyatının durdurulduğunu ifade etti. Bazı haber sitelerinde de boru hattına saldırının Sina'daki Bedeviler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.