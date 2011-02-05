T24 LogoT24 Logo
Dünya

DOĞALGAZ HATTINDAKİ PATLAMADA BEDEVİ ŞÜPHESİ TEL AVİV (A.A)

05 Şubat 2011 14:15

-DOĞALGAZ HATTINDAKİ PATLAMADA BEDEVİ ŞÜPHESİ TEL AVİV (A.A) - 05.02.2011 - Sina yarımadasında, İsrail ile Mısır sınırı yakınındaki bir doğalgaz borusunda meydana gelen patlamanın, Sina'daki Bedevilerin saldırısından kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü. İsrail radyosu, konuyla ilgili verdiği haberinde, Mısır Gaz şirketi EMG'ye dayanarak, patlamanın İsrail-Mısır doğal gaz boru hattına yakın olmadığını, tam tersine Ürdün'e gaz sağlayan borulara yakın bir yerde meydana geldiğini bildirdi. Radyo, Mısır'dan İsrail'e gaz sevkıyatında herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Haberde, El Ariş yakınlarında meydana gelen patlamanın gaz boru hattında kendiliğinden değil, kasıtlı bir saldırı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Radyo, Mısır yetkililerine göre, ilk patlamanın ardından doğal gaz boru hattı boyunca birkaç patlamanın daha meydana geldiğini ve belirli bir süre boru hattından gaz sevkıyatının durdurulduğunu ifade etti. Bazı haber sitelerinde de boru hattına saldırının Sina'daki Bedeviler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24