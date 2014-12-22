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Ekonomi

Doğalgaz fiyatları 1,5 yılın en düşüğüne geriledi

Analistler, Rusya odaklı gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti

22 Aralık 2014 19:31

Doğalgaz fiyatları, ılımlı hava koşulları, artan stoklar ve Rusya odaklı gelişmeler sonrasında yaklaşık 1,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Belgin Yakışan’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan gerilimin ardından, Batılı ülkelerin yaptırımlarına paralel olarak Rusya'nın Karadeniz'den Türkiye'ye yeni bir boru hattı inşa etmeyi önermesinin sonucu uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatının düşüşe geçmesi dikkati çekiyor. Kasım ayını 4,09 dolar seviyesinden tamamlayan Ocak 2015 vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı, bu gelişmeyle aralık ayına sert düşüşle başladı.

Ilımlı hava koşulları ve azalan taleple son iki işlem gününde düşüşü ivme kazanan doğalgaz kontratlarının fiyatı, bugün 3,27 dolar ile 13 Ağustos 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Doğalgaz kontratlarının fiyatı şu dakikalarda cuma günü kapanışına göre yüzde 5,6'lık gerilemeyle 3,27 dolardan işlem görüyor.

 

İran’daki üretim yüzde 20 arttı

 

Analistler, ABD'de beklentinin üzerinde artan doğalgaz stoklarının yanında, ılımlı hava koşulları ve talepteki daralma beklentilerinin fiyatlarda satış baskısını beraberinde getirdiğini kaydetti. 

İran'dan Güney Pars Gaz Sahası'ndaki üretimin yüzde 20 arttığına ilişkin gelen açıklamaların da fiyatlardaki düşüşü desteklediğine işaret eden analistler, Rusya odaklı gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

 

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