Doğalgaz boru hattı üzerine alışveriş merkezi!

Ankara’da bir doğalgaz skandalı daha patladı. BOTAŞ doğalgaz boru hattının geçtiği ve daha önce ’ağaçlandırılacak alan’ olarak planlanan arsa üzerine alışveriş merkezi yapılması için imar planı değişikliğine gidildi.



Ankara’da bir doğalgaz skandalı daha patladı. BOTAŞ’ın Ankara’yı besleyen ana doğalgaz boru hattının geçtiği ve daha önce ağaçlandırılacak alan olarak planlanan arsa üzerine alışveriş merkezi yapılması için imar planı değişikliğine gidildi. ANSE Ev Gereçleri Alışveriş Merkezi’nin kurulacağı alanda BOTAŞ Doğalgaz boru hattı için 70 metrelik koruma bandı bulunurken, Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi tarafından imar planı değişikliğine gidilerek koruma bandı 20 metreye çekildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili ardı ardına yolsuzluk iddiaları ortaya atılırken, başka bir skandal da Yönetim Kurulu Başkanvekilliğini Hasan Kartal’ın yaptığı ANSE alışveriş merkezinin kurulacağı Etimesgut ilçesinin Bağlıca Bölgesi Erler Mahallesi imarında değişiklik yapılması ile ilgili geldi. 70 bin metrekare kapalı alanı olacak ve toplam 6 katlı yapılması planlanan alışveriş merkezinin altından BOTAŞ doğalgaz boru hattı geçiyor. Böylesine büyük bir alış veriş merkezinin altından Ankara’yı besleyen doğalgaz ana hattının geçmesi güvenlik tartışması yaratırken, buraya imar izni verilmesi de ayrı bir skandal olarak değerlendiriliyor. Bir gazetenin Ankara ekine Hasan Kartal tarafından verilen tam sayfa ilanda yeralan resimler de alış veriş merkezinin doğalgaz boru hattının inşa edildiğini gözler önüne seriyor.



İmar planı değişikliğiyle bölge imara açıldı



ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Erler Mahallesi’nde 48091, 48092, 48093 ve 48094 adalarında Büyükşehir Belediyesi’nin isteği doğrultusunda Etimesgut Belediyesince imar değişikliğine gidildi. Ağaçlandırılacak alandan Kentsel Servis Alanı’na dönüştürülen bölge imara açıldı. 48091 ada /1 parsel Etimesgut Belediyesi’ne ait park alanıyken, yapılan değişiklikle bu parsel bir akaryakıt istasyonu kurulmasına uygun hale getirilerek satışı gerçekleştirildi.

Ayrıca daha önce imar planlarında bu bölgeden geçen Botaş Doğalgaz Boru hattı koruma bandı 70 metre iken, yapılan imar planı değişikliği ile koruma bandı 20 metreye çekildi. Daha önce 70 metrelik koruma bandı içine ağaç bile dikilmesine izin verilmezken, koruma bandının 20 metreye çekilmesiyle birlikte Ankara’yı besleyen doğalgaz ana hattının üstü böyleci imara açılmış oldu.



Erler Mahallesi’nin imarını yapan firma ile 48094 ada 1,2,3,4 no’lu parsellere yapılacak ANSE Alışveriş Merkezi’nin arasında bağ olduğu da iddia ediliyor.

ANSE Alışveriş Merkezi tüm ev gereçlerinin satışı alanında tek alışveriş merkezi olmayı planlıyor. Ankara’da güneybatısında sürekli gelişen ve gelir düzeyi yüksek olan insanların rağbet gösterdiği bölgede kurulan alışveriş merkezi yeni yapılaşmanın tam ortasında bulunuyor. Ulaşım ağı açısından da kolaylıkların bulunduğu bir alanda yapılacak olan alışveriş merkezinin yönetim kurulunda Ankaralı tanınmış iş adamları bulunuyor.

