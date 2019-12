Doğal yolla da uzayabilir1

T24

İngiliz Üroloji Cerrahları Birliği Dergisi'nde (Journal of the British Association of Urological Surgeons) bu hafta yayınlanan makaleye göre, erkek cinsel organının büyütülmesi için yapılan cerrahi müdahaleler hem tehlikeli hem de yüksek oranda komplikasyona sebep oluyor. Araştırmada her geçen gün daha fazla hastanın 'kısa penis' şikayetiyle hastanelerin üroloji bölümlerine başvurduğuna yer veriliyor. Bu erkeklerin birçoğu tıbbi olarak yeterli uzunluğa sahip olmalarına rağmen daha uzun bir fallus istiyor. Ürologlar 4 santimetreden uzun erekte olmamış veya 7.5 santimetrelik erekte olmuş bir penisi normal uzunlukta kabul ediliyor. Vücuttaki yağ oranı ve kişinin boyu bu rakamı etkileyebiliyor.Torino Üniversitesi'nden Marco Orderda ve Paolo Gontero cerrahi veya doğal 10 ayrı yolla 'uzatma'yöntemini deneyen 121 kişi üzerinde araştırma yaptı. Doğal yolları deneyen 109 denekte fallus uzatıcıların en çok işe yarayan yöntem olduğu görüldü.Çalışmalardan birinde ereksiyon halinde 1.8, birinde 2.3 ve bir diğerindeyse 1.7 santimetrelik uzama gerçekleştiği tespit edildi. Fakat bu sonucun bedeli ağırdı; ilk yöntemde 4 ay boyunca günde 6 saat, ikincide de 6 ay boyunca günde 4 saat çekme gerçekleşti.Araştırmayla 'Penis pompası' adı verilen ve manuel ya da elektrikle vakum işlemi gerçekleştiren pompaların ve 'penis uzatma egzersizi' adı verilen yöntemlerin ise işe yaramadığı da ortaya çıktı.