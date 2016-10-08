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Kültür-Sanat

Doğal varlıkları, tarihi ve kültürel varlıkları korumak için; O’HALDE Karşı Forum

"O’HALDE Karşı Forum" 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Hazzopulo Pasajı’nda gerçekleşecek

08 Ekim 2016 01:22

UNESCO'nun kültür ve doğal varlıklara ilişkin "ortak miras", "tarafsızlık" ve "koruma" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla temmuz ayında gerçekleşen Karşı Forum’un ikincisi OHAL’in kültür ve çevrenin nasıl korunacağı ve atılacak adımları tartışmak amacıyla toplanıyor. O’HALDE Karşı Forum başlığını taşıyan forum 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Hazzopulo Pasajı’nda bulunan, Kelepir Kültür ve Sanat Kafe’de gerçekleşecek.

Karşı Forum tarafından paylaşılan duyuru şöyle:

"Doğal ve kültürel varlıklarımızı birlikte koruyacağız.

Kültürel varlıkların kimliğimiz ve belleğimiz, doğal varlıkların yaşamın kendisi, ekosistemin yaşamın güvencesi olduğu bilinci ile, bir araya  gelen demokratik kurum, örgüt ve bireyler olarak UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin İstanbul’da 10 Temmuz’da başlayan 40. toplantısına karşı “UNESCO neyi koruyor?” başlığıyla Karşı Forum düzenledik.

Forumu düzenlediğimiz günlerde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından ilan edilen OHAL ile, aldığımız kararları hayata geçirmek ve neler yapabileceğimizi konuşmak üzere yeniden ve daha yüksek bir katılımla bir araya gelme isteğimiz daha da önem kazanmıştır. Zira OHAL uygulamaları ile anayasaya, devletin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı olarak, adeta ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarının yeniden şekillendirildiği, anayasa değişikliğini gerektiren düzenlemelerin KHK’larla yapıldığı, yargı denetiminin tamamen dışlandığı, bırakalım hukuk devletini kanun devleti bile olunmayan  bir sürece girildiği  görülmektedir.

Ülkenin yeniden dizayn edildiği bugünlerde  şimdiye kadar yargı kararlarıyla engellenmeye çalışılan doğa katliamları stratejik yatırımlar  adı altında  hızlıca  hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Anadolu ve Mezopotamya’nın tüm doğal varlıklarına el konulmak  istenmektedir.

Tüm bu düzenlemelerle kültürel ve  tarihsel yapılar yeni rant alanları olarak sermayenin hizmetine sunulmakta, yeni bir inşaat seferberliği ile kentlerin son tarihi yapı, meydan ve parkları, halkın buluşma ve yaşam alanları da yağmaya açılmaktadır.  

Bu nedenle karşı forum olarak  doğal varlıkları, tarihi  ve kültürel varlıkları korumak için neler yapılması gerektiğini birlikte planlamak ve yağmacı politikalara karşı çıkışı örgütlemek üzere 15 Ekim tarihinde düzenleyeceğimiz O’HALDE Karşı Forum’a  katılımınızı bekliyoruz. "

KARŞI FORUM

Akış

13.30 – 14.00: Kayıt – Forum Başlangıç 

14.00-16.30 : 1. Oturum Toplumsal sözleşmeler perspektifinde OHAL

1.Konuşmacı: Doç. Dr. Murat Sevinç, Anayasada O’HAL

2.Konuşmacı: Av. Mehmet Horuş, O’HALDE ekoloji

3.Konuşmacı: Doç. Dr. Gül Köksal, O’HALDE kültürel değerler

1. Oturum Forum

4.Konuşmacı: Utku Zırığ, İMC TV Yeşil Bülten, O’HALDE medya ve dayanışma

Kahve molası

16.45-19.00: 2. Oturum forum O’HALDE Dayanışmaya

Hazzopulo Pasajı, Kelepir Kültür ve Sanat Kafe, Galatasaray, İstanbul
 

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