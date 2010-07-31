-DOĞAL SİNEKSAVAR KOCAELİ'DE DE RAĞBET GÖRDÜ KOCAELİ (A.A) - 31.07.2010 - Trabzon'da bazı köylüler ve esnafın kullandığı, lambanın yakınına astıkları şeffaf poşet içindeki su ile sinekleri uzaklaştırma yöntemi Kocaeli'de de kullanılmaya başlandı. İzmit'te Karabaş Mahallesinde Kamil Tüylüoğlu'na ait markette kullanılmaya başlanan yöntemin sinekleri kovmakta etkili olduğu bildirildi. Marketin manav reyonunda görev yapan Sami Çalık, meyve ve sebzeler dolayısıyla sineklerle baş etmekte güçlük çektiklerini, özellikle akşam saatlerinde yüksek ışık yayan lambaların etkisiyle sineklerin arttığını, bu sineklerin rahatsızlık verdiğini söyledi. Sinek ilacı kullanarak mücadele etmeye başladıklarını ancak ilaçların yetersiz kaldığını, kalıcı bir çözüm üretemediklerini ifade eden Çalık, bir arkadaşının tavsiyesiyle lambanın yakınına astıkları şeffaf poşet içindeki su ile sinekleri uzaklaştırma yöntemini denediklerini kaydetti. Çalık, şöyle konuştu: ''Bir ara sinek oğulu geldi, sinek ilacı aldık, akşamları sıktık ama hiçbir etkisi olmadı. Hatta daha da çoğaldı. Sonra bir tanıdığın tavsiyesiyle lambanın yanına şeffaf poşetle su astık. Yaklaşık yarım saat bekledik, tam umudumuzu yitiriyorduk, 'Her halde etkisi olmayacak' dedik, sonra bir anda sinekler kayboldu. 3-4 gündür kullanıyoruz ve sinek yok. Arkadaşım yöntemi haberlerden öğrenmiş, yöntem Trabzon merkeze bağlı Akoluk beldesine bağlı köylerde kullanılmaya başlanmış. Ben de Karadenizliyim, Rizeliyim.'' Çalık, lambanın yakınına astıkları su dolu şeffaf poşetin sineklere ne gibi bir etkisi olduğunu, sineklerin neden gelmediğini anlayamadıklarını ancak işe yarayan yöntem üzerinde fazla düşünme gereği de duymadıklarını sözlerine ekledi.