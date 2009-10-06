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Yaşam

Doğal hazinelerimiz Milli Parklar Atlası'nda

Atlas, ekim sayısında “Dünya Haritası” ve “Milli Parklar Atlası” hediye ediyor.

06 Ekim 2009 03:00

Aylık coğrafya ve keşif dergisi Atlas, ekim sayısında “Dünya Haritası” ve “Milli Parklar Atlası” hediye ediyor. Üç parçadan oluşan dev Dünya Haritası coğrafi oluşumlara, siyasi sınırlara, kentlere detaylı şekilde yer veriyor. Yaklaşık iki metrelik harita Atlas Kartografya Servisi’nin imzasını taşıyor. 

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Milli Parklar Atlası ise Türkiye’nin miras coğrafyalarını fotoğraf ve rehber bilgileriyle anlatıyor. Tarihi ve doğal hazinelerimizi tanıtan kitapta Gelibolu Yarımadası’ndan Ağrı Dağı’na toplam 41 milli park var.

Derginin bu ayki kapak konusu ise Alpler. Avrupa’nın ortasında bin kilometrelik bir yay çizen bu sıradağ sistemini uçarak, yürüyerek, tırmanarak aşmaya çalışan sporcular Atlas’ın sayfalarında. Avşa’dan Paşalimanı’na Marmara Adaları, Kahramanmaraş’ın Yeşilgöz köyündeki obruk gölüne yapılan dalış Atlas’ın başlıklarından bazıları.

Dergi ayrıca İstanbul’da yaşanan sele ve dünyada giderek daha sık rastlanan doğal afetlere mercek tutuyor.

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