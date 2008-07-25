Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan yeni kampanya

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Akdeniz’deki deniz kaplumbağası varlığını korumak için, “bir deniz kaplumbağası evlat edinin” adlı bir kampanya başlattı. WWF- Türkiye, kampanya kapsamında çevrecilerden sağlanacak bağışlarla yumurtadan çıkacak deniz kaplumbağalarının yaşamına destek verecek.



WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Deniz Kaplumbağası Kampanya Sorumlusu Talya Enriquez, Haziran ayıyla birlikte deniz kaplumbağalarının yuvalamak üzere Akdeniz kıyılarına gelmeye başladıklarını söyledi.



Yeşil ve caretta caretta türündeki deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıllık gizeminin Akdeniz kıyılarında geliş gidiş serüveniyle devam ettiğini belirten Enriquez, hem yumurta bırakma, hem de yumurtadan çıktıktan sonra bazı olumsuzluklarla karşılaşabildiklerini ifade etti.



Enriquez, çevre kirliliği, yumurtlama alanı olan kıyılara yakın yerlerde kaplumbağaların ölümüne neden olacak ağlarla yapılan balık avcılığı, ağa takılan yaralı kaplumbağalara sert cisimlerle vurulması, plansız turizm ve yapılaşma, yumurtlama alanlarına şemsiye dikilmesi, motorlu araçlarla yapılan geziler, uygun olmayan ışıklandırmaların en temel olumsuzlukları oluşturduğunu bildirdi.



Bu sorunları ortadan kaldırmak üzere WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve il çevre ve orman müdürlükleri arasında bir protokol imzalandı ve çevrecilerden sağlanan bağışların da katkısıyla Adana ve Antalya’da 10 binlerce deniz kaplumbağasının yaşamına destek sağlamaya çalışıldığını anlatan Enriquez şöyle konuştu:



“Başlattığımız ‘Bir Deniz Kaplumbağası Evlat Edinin Kampanyası’ bu çabaya katkı sağlıyor. 2006 yılından bu yana çevreciler bağışlarıyla 2500 deniz kaplumbağasını evlat edindi. Bu yıl sadece Adana-Akyatan sahillerinden tahminen 25-30 bin yavru denize kavuşacak. Antalya’daki Çıralı sahilinden de önemli miktarda kaplumbağa yaşama sarılacak. 10 YTL bağışla bu yavrulardan birini evlat edinebilir, sağlayacağınız katkıyla bunların hayatta kalmalarına katkıda bulunabilirsiniz.”



YUVALAR İNCELENİYOR, ZARARLAR ÖNLENİYOR



Enriquez, koruma çalışmasının her yıl Haziran ayında başlayıp Eylül ayına kadar sürdüğünü söyledi. Deniz kaplumbağası araştırma, izleme ve koruma çalışmalarının, kumsalların tamamında sabah 05.30’da başladığını belirten Enriquez, yuvaların kontrol edildiğini, yuvalara ait bilgiler toplandığını, kıyılara yerleştirilen kum üstü kafesleri ile insanların verebileceği zararlar, kum altı kafesleri ile de çakallar ve başıboş köpeklerin, verebileceği zararların önlendiğini kaydetti.

Enriquez, yavru çıkışı sürecinde verilerin toplandığını, yumurtadan çıkan yavruların, alan ekiplerinin koruma çalışmaları ile güvenle denize ulaştırıldığını bildirdi.







