Doğal gaz zammı dava konusu

Doğalgaz zammı gerekçeleri tatmin etmedi

Bugüne kadar ben uyuyamıyordum...

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Danıştay önünde yaptığı açıklamada, TÜDEF, Tüketiciyi Koruma Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Bursa Tüketicileri Koruma Derneği, Eskişehir Tüketiciler Derneği ve Adana Tüketiciler Derneği olarak, BOTAŞ'ın 1 Kasım 2008 itibariyle konutlarda yüzde 22,5, sanayide yüzde 22 oranında zam öngören kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtıklarını bildirdi.Son zamla birlikte doğal gaza 10 ayda 5 kez olmak üzere toplam yüzde 82 oranında zam yapıldığına dikkati çeken Çetin, bunun "Anayasanın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu" kaydetti. Çetin, şöyle konuştu:"Özellikle son doğal gaz zammıyla tüketici, kış ortasında sırtından vurulmuştur. Enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü, işçi ve memur maaşlarının son 5 yılda, yılda yüzde 2 ila 5 aralığında arttığı, doların bir ay öncesine kadar 1,15 YTL olduğu, petrol fiyatlarının 145 dolardan 65-70 dolara gerilediği gerçeği gözönüne alınırsa, yıl içinde daha önce yapılan zamlarla birlikte yüzde 82'ye varan doğal gaz zammı kararı, Anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesine de aykırıdır.Doğal gaz zammının ardından elektrik zammı da kuyrukta beklemektedir. Elektriğe 10 ayda yüzde 58 zam yapılmış, kısa süre içerisinde yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapmanın hazırlığı devam etmektedir."Ali Çetin, BOTAŞ'ın bazı kamu kurumlarından tahsil edemediği 15 milyar YTL alacağın, zammın nedenleri arasında yer aldığını kaydederek, "Tahsil edilemeyen alacakların, silinen gecikme zammı alacaklarının, yüksek maliyetle kredi kullanmanın birim doğal gaz maliyeti içindeki payı yüzde 30 ila yüzde 40 arasındadır. İdari kusurlar nedeniyle işletmenin ettiği zarar, bu kararlarda etkisi bulunmayan tüketiciye yüklenemez" dedi.Çetin'in açıklaması, "Zam zam zam, ucuzluk ne zaman" sloganlarıyla son buldu.Danıştay önündeki açıklama sırasında, "Ulaşılabilir enerji en temel tüketici hakkıdır, özelleştirilemez", "Zam tiryakisi ampulü söndürelim", "Fakirden alıp zengine verdiler, kahramanına 'recohood' dediler" yazılı pankartlar taşıyan tüketicilerden biri de üzerinde "Tüketici 'doğal kaz' değildir" yazılı kaz kostümüyle dikkati çekti.