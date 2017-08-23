Doğal delege sandılar, liste dışı bıraktılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- AK Parti Manisa Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nın 2. Olağan Kongresi\'nde tek liste ile başkan seçilerek güven tazeleyen Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik\'in İl Kongre Delegeleri listesine yazılmadığı için önümüzdeki aylarda yapılacak il başkanlığı kongresinde oy kullanamayacağını açıkladı. Tonguç, \"Biz kendisini doğal delege olarak biliyorduk. Yaşanan sorun tamamıyla bizim okuduğumuzu yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor\" dedi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nın 20 Ağustos tarihinde yaptığı olağan 2\'nci kongresinde tek liste ile başkan adayı olan Ahmet Tonguç güven tazeleyerek başkan seçilmesinin ardından mazbatasını yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aldı. Manisa Adliyesi\'nde düzenlenen törenle AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Tonguç, mazbatasını Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Müdürü Selattin Bozkurt\'un elinden aldı. Mazbata törenin ardından konuşan AK Partili İlçe Başkanı Tonguç, bundan sonraki hedeflerinin 2019 yılında yapılacak olan yerel ve genel seçimler olduğunu söyleyerek \"2019 yılındaki genel seçimlerde milletvekili sayıları yükseltildi. Manisa\'nın milletvekili sayısı ise 9\'dan 10\'a yükseldi. Hedef 10 milletvekilinin 7\'sini almak. Ayrıca yerel seçimlerde de hem ilçemizde AK Parti\'nin bayrağını dalgalandırmaya devam etmek ve Büyükşehir\'de de partimizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. Bunun için çalışmalara şimdiden başladık\" diye konuştu.

Oluşturdukları yeni İl Kongre Delegeleri listesinde AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'in isminin yer almamasının nedeni ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tonguç, hata yaptıklarını ifade etti. AK Partili Belediye Başkanı Çelik\'i doğal delege olarak düşündüklerini ve bu nedenle ismini listeye yazmadıklarını ifade eden Tonguç, \"Belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik ile bugüne kadar önemli işlere imza attık. Ama biz il delegelerini yaparken doğal delege olarak düşünmüş olduğumuz bir yanlış uygulamadan dolayı sayın başkanımız Ömer Faruk Çelik\'i il delegesi olarak yazamadık. Biz kendisini doğal delege olarak biliyorduk. Bazı küçük beyinler, küçük düşünenler, öküz altında buzağı arayanların bununla ilgili farklı konuşmalar yaptığını kamuoyunda duyuyorum. Buna da çok üzülüyorum. Yaşanan sorun tamamıyla bizim okuduğumuzu yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor. İlçe belediye başkanları doğal delege değilmiş. İl belediye başkanları doğal delegeymiş. Biz bunun farkına varmadık. Hata tamamen bana aittir. Kongre yapacak ilçelere sesleniyorum. Buna dikkat etsinler\" diye konuştu.

AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, il delegesi olarak yazılmaması sebebiyle, önümüzdeki aylar içerisinde yapılacak olan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde oy kullanamayacak. Tonguç açıklamasının ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte adliye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



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