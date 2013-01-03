Doğal afetlerde eletronik cihazları şarj edecek ürün geliştirildi

Dünyanın en büyük elektronik ürün pazarı olan ABD’de, mühendisler beklenmedik enerji kesintilerine karşı tüketicilerin yardımına koşacak bir ürün geliştirdi. MetAir şirketi tarafından geliştirilen şarj sistemi, her türlü elektronik cihazı haftalarca çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

Neredeyse her yıl yaşanan fırtına ve kasırgalar nedeniyle uzun süreli enerji kesintilerine maruz kalan ABD’lilere çözüm sunuldu. MetAir tarafından üretilen Solstice şarj ünitesi, neredeyse her türlü elektronik cihazı haftalarca şarj edebilme özelliği sunuyor.

Mashable sitesinin verdiği bilgiye göre, 115 D sınıfı şarjlı pilin gücüne eşit olan batarya bulunduran Solstice, şu an ABD piyasasındaki en güçlü pil unvanını almış durumda. Solstice, yaklaşık 1.5 kg ağırlığındaki gövdesinde 55,000 mAh gücünde çinko havalı pil bulunduruyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, üç USB girişi bulunan Solstice, bir iPhone 5’i tam 20 defa yüzde 100 şarj edebilecek güçte. Ayrıca, yeni iPad’i beş defa şarj edebiliyor. Solstice, tamamen LED ışıklarıyla aydınlanan bir odayı ise yaklaşık 6 saat aralıksız aydınlatabiliyor. Bataryanın ömrü bittiğinde, yenisi 49 dolara MetAir’in sitesinden alınabiliyor. Solstice, internet üzerinden 179 dolar fiyatla satışa sunulacak.

'ABD için en gerekli icatlardan biri'

Kickstarter sitesinin verdiği bilgiye göre, Solstice doğal afetlerle yatıp kalkan ABD için en gerekli icatlardan biri. ABD’nin Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA) göre, 1950’den bu yana ABD’de görülen doğal afetler yüzde 400 arttı. Sadece 2011’de, ABD genelinde geniş çaplı 3,071 elektrik kesintisi yaşandı, toplam 41.8 milyon insan bu kesintilerden olumsuz etkilendi.

ABD, Kasım ayında Doğu Yakası’nı etkisi altına alan Sandy Fırtınası nedeniyle çok zor günler yaşadı. 150’nin üzerinde insanın ölümünen neden olan fırtına, on milyonlarca insanın günlercek aranlıkta kalmasına neden oldu. 5 Kasım 2012 tarihinde, toplam 8 milyon ABD’li elektriksiz kaldı. ABD’liler, Solstice sayesinde gelecekte yaşanabilecek karanlık günlerde elektronik cihazlarını Solstice ile canlı tutarak hayata tutunmayı başarabilecek.