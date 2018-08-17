T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğada bitkin bulunan karaca tedavi edildi

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, doğada bitkin bulunup, tedavi edilen karaca, sağlığına kavuşmasının ardından, tekrar doğaya bırakıldı

17 Ağustos 2018 19:16

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, doğada bitkin bulunup, tedavi edilen karaca, sağlığına kavuşmasının ardından, tekrar doğaya bırakıldı.
Aksu piknik ve mesire alanında temmuz ayında, bitkin ve halsiz halde karaca bulundu. Kırkağaç Belediyesi\'nde görevli veteriner hekim Volkan İşler gözetiminde tedaviye alınan karaca, sağlığına kavuştu. Karaca, tedavilerin ardından doğal yaşamına salınması için Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından teslim alındı. Şeflik ise hayvanı, koruma altında bulunan karacaların yoğun olduğu bölgede doğal yaşama saldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erdinç ALKANKIRKAĞAÇ Manisa DHA MANİSA KırkağaçAksuKırkağaç BelediyesiVolkanKaracaAkhisar Doğa KorumaMilli ParklarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24