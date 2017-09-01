T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğa tutkunlarının şelale keyfi

Malik GÖDELİNER/ANDIRIN(KAHRAMANMARAŞ), (DHA)  - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodos) üyeleri, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ndeki Galgamaç Şelaleleri ve Toprakhisar Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı

01 Eylül 2017 12:42

Malik GÖDELİNER/ANDIRIN(KAHRAMANMARAŞ), (DHA)  - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (Prodos) üyeleri, Kahramanmaraş\'ın Andırın İlçesi\'ndeki Galgamaç Şelaleleri ve Toprakhisar Kanyonu\'nda doğa yürüyüşü yaptı.
Berke Barajı\'na dökülen Toprakhisar Çayı üzerinde bulunan şelalede düzenlenen yüzme etkinliğine 140 doğasever katıldı. 7 kilometrelik zorlu bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan üyeler şelalenin serin sularında yorgunluk giderdi. Bölgeyi, kulüp olarak ilk defa kendilerinin keşfettiğini söyleyen Prodos Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, \"Bakir, harika doğal yerleri keşfedip, ilimizin doğa yürüyüş rotalarına yeni parkurlar ekliyoruz. Bu rotaları doğa yürüyüşçüleri ile paylaşmak, birlikte yürümek bize çok keyif veriyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Malik GÖDELİNERANDIRINKAHRAMANMARAŞ DHAADANA Profesyonel DoğaSu Sporları Kulübü ProdosKahramanmaraş AndırınGalgamaçToprakhisar KanyonuBerke BarajıToprakhisarBölgeyiProdos Kulüp Başkanı Mehmet YakutBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24