Doğa Rutkay ve eşinin işyerine ses limiti cezası

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, Doğa Rutkay ile yapımcı eşi Kerimcan Kamal\'ın ortağı olduğu restoran, bistro-pub\'a, ses limiti aşıldığı için para cezası kesildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Doğa Rutkay ile gazeteci- yapımcı eşi Kerimcan Kamal\'ın ortağı olduğu \'Cin By Göz\' adlı bistro-pub\'a, geçen 13 Ağustos\'ta yapılan denetim sonrasında; ses ve müzik saati limitini aştıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 2 Kasım\'da yapılan encümen toplantısında alınan kararda, \'Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince 13/08/2017 tarihinde yapılan rutin denetimde; gece saat 01.00\'den sonra canlı müzik yayını yapmaya devam eden 12012 Sokak No:26/A Çeşme/ İzmir adresinde faaliyet gösteren \'Cin By Göz\' unvanlı işletmeye, 25 bin 486 lira idari para cezası uygulanmasına\' denildi.

Üç yıl önce evlenen Doğa Rutkay- Kerimcan Kamal çifti, Alaçatı\'dan ev alıp işletmeye ortak olmuştu.

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