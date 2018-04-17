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Doğa Rutkay ikizlerini nerede doğuracağını açıkladı

"Sanat kalmadı artık"

17 Nisan 2018 10:58

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal'la katıldığı bir etkinlikte konuştu. Doğa Rutkay, ikizlerini Türkiye'de doğuracağını, "Burada doğdum büyüdüm, çocuklarım da öyle olsun isterim" sözleriyle açıkladı.

İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal’la Kadıköy’deki bir etkinliğe katıldı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ‘Güldür Güldür Show’ ve ‘Her Şey Bu Masada’ ile izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu, yeni oyuncuların eğitiminin olmamasından, dizilerin ve popüler olmanın öne çıkmasından dert yandı: “Sanat kalmadı artık. Bazı arkadaşları, gençleri seyrediyorum, çoğunun oyunculuk eğitimi yok. Shakespeare’in bir eserini oynarsın, bunu anlatamazsın bir televizyon oyuncusuna, anlamaz.” 

Altı aylık hamile olan Rutkay, ikizlerini Türkiye’de doğuracağını açıkladı: “Kendi memleketim, kendi toprağım, başka ülkeye gitmem. Burada doğdum büyüdüm, çocuklarım da öyle olsun isterim.”

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