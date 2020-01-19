"Doğa Koleji'nden istifa edenlerin maaş ve tazminat alacakları ile ilgili açıklama yapılmadı"

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü köşesinde İTÜ Vakfı'na devri tamamlanan Doğa Koleji sürecini yazdı. Yılmaz, "Doğa Okulları markasının sahibi Assist Öğretim Kurumları şirketi ile okulun kurucusu Ömer Saçaklıoğlu'nun şirketi Metal Yapı Konut'un göbek bağı kesildi" dedi. Beş aydır maaş alamayan öğretmenlerin maaşlarının ödenmeye başladığını ifade eden Sözcü yazarı, bu süreçte istifa edenlerin maaş ve tazminat alacakları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamasına dikkati çekti.

Yılmaz'ın, "Doğa Koleji devredildi Saçaklıoğlu kurtuldu!" başlıklı yazısı şöyle:

Süreci anlatmak gerekti!

İlkin Karaca okulu devralması için İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu'na teklif götürdü. Mütevelli heyet kararı gerekince, bu yoldan vazgeçildi. İTÜ'nün bir diğer vakfı İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'na (GVO) ise teklif dahi gitmedi.

İTÜ mezunlarının bağışlarıyla kurulan 5 özel okulu bünyesinde barındıran Kültürel A.Ş., GVO'nun iştiraki konumunda…

Assist A.Ş.'deki hisselerin tek yetkilisi GVO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren oldu. Bu görevlendirmeyi, “örtülü kayyum modeli” olarak yorumlamak yanlış olmaz. Özeren'in 7 yıldır sürdürdüğü GVO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılacağını, Doğa'daki görevine başlayacağını Karaca duyurdu. Doğa Okulları ile bu vakfın bir ilişkisi olmadı, olmayacak!

Karaca'nın attığı tweet aynen şöyleydi:“Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun.” Karaca'nın burada “vakıf” adını geçirmemesi, “İTÜ uhdesinde” diyerek yuvarlak bir ifade kullanması, algı operasyonu olarak yorumlanıyor.

Karaca'nın “İTÜ Rektörü ve İTÜ GVO Kurucu Temsilcisi” imzasıyla yaptığı açıklamaya bakalım:

“İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile Doğa Okulları geçmişte olduğu gibi tüzel yapıları ve işleyişleri birbirinden tamamen farklı iki ayrı eğitim kurumu olarak hayatlarına devam deceklerdir.”

İki soru beliriyor:

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Doğa Koleji'nde ödenmeyen öğretmen maaşları sorulduğunda “Bunlar bakanlığımız dışındaki bazı işlemler” dediğine ve de borçlu şirketin kasası tamtakır olduğuna göre maaşlar nereden ödendi ve ödenecek?

2- Özel okullarda burs sınav tarihleri açıklanmaya başladı. Kimi Doğa Koleji kampüsleri duyuru afişlerinde “İTÜ” adını kullanıyor. Bu uygulamaya İTÜ izin verdi mi? Vermediyse itirazı olacak mı?

“Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı” imzasıyla Serhat Özeren'in yaptığı açıklamasında kullandığı ilk cümle, Ankara'nın adanmışlığını ortaya koyuyor:

“Son bir aydır gece gündüz demeden, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Berat Albayrak, Ziya Selçuk ve bankaların kıymetli müdürleriyle birlikte büyük bir gayretle sorunları çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz.”

3 Mayıs 2018 tarihinde AKP Beyoğlu İlçe'nin resmi web sayfasında paylaştığı fotoğraf, Özeren'in siyasete ilgisine de tanıklık ediyor. Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde paylaşılan fotoğrafın altında “2. Bölge milletvekili aday adaylarımız Serhat Özeren ve Av. Ali Çezik, ilçe başkanımız Av. Harun Muş'u makamında ziyaret etti” yazıyor. Özeren İTÜ'nün adını bir yerde geçiriyor, o da “tecrübe” nitelemesi yaparken; aynen aktarayım:

“Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız.”

Lisansını İTÜ Uçak Mühendisliği, yüksek lisansını Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümlerinde tamamlayan Özeren, teknoloji altyapısı ve bilgi ekonomisi alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda kurumda görev alıyor. 2002 yılında kurulan Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği'nin (TEDER) başkanlığını da yaptı.

Saçaklıoğlu'nun mali krizinin çözümüne yönelik ilk ışık Aralık 2019 ortasında göründü! Bankalar İTÜ ile masaya oturtuldu. Doğa Koleji kredilerini yapılandırma yoluna giden Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA 30 Aralık 2019 tarihli bilançoyu çıkardı. Kredi borçları 436 milyon 746 bin TL'ydi. 110 milyon TL vergi, 225 milyon TL SGK prim borçları bulunuyordu. Bankalarla anlaşmaya göre, Saçaklıoğlu'nun İstanbul'da ortaklarıyla yaptığı Florya Koru'daki yüzde 25 hisse, 250 milyon TL'ye devlete geçiyor. Net operasyonel açık: 1 milyar 515 milyon lira. Vatana, millete hayırlı olsun!