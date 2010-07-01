Doğa harikası kanalizasyon çukuru olmuş!

T24- Zonguldak’ta, uzmanların yaptığı incelemede her tarafı sarkıt, dikit, sütün, örtü, duvar damlataşları ve damlataş havuzları ile kaplı olduğu belirlenen ve turizme açılması düşünülen 793 metre uzunluğundaki doğa harikası İnağzı Mağarası’nın, 30 yılı aşkın süredir kanalizasyon çukuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı.







Mağarada yaşanan kirliliğe çevre halkı tepki gösterirken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, mağaranın kanalizasyondan kurtarılması için belediyeye başvurduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Belediye Başkan Vekili Gürbüz Kanber ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.



Zonguldak merkezdeki İnağzı Mahallesi’nde bulunan İnağzı Mağarası, belediyenin kanalizisyon çukuruna dönüştü. Mahalledeki bin 200 civarındaki konutun kanalizasyon suyunun, belediyenin döşediği borularla mağaranın üzerinde oluşturulan depoda toplanıp, buradan yine boruyla mağaranın içine boşaltılması çevre halkını isyan ettirdi. 1995’te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün talebi üzerine kentteki 19 mağarada inceleme yapan Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü uzmanlarının İnağzı Mağarası’na ilişkin hazırladıkları rapor, turizm açısından son derece uygun olan mağaranın bakımsızlık nedeniyle nasıl tahrip edilip kirletildiğini ortaya koydu.



UZMAN RAPORU: BÜYÜK BİR KİRLENME VE BOZULMA VAR





Raporda, genişliği 5 ve 12 metre, yüksekliği 4 ve 8 metre arasında değişen 793 metre uzunluğundaki mağaranın her tarafının sarkıt, dikit, sütün, örtü, duvar damlataşları ve damlataş havuzları ile kaplı olduğu belirtildi. Raporda, bütünüyle şehrin içinde kalan mağaranın büyük bir kirlenme ve bozulma ile yüz yüze olduğu da vurgulandı. Çevresindeki evlerin kanalizasyonlarının mağara içine verildiği belirtilen raporda, bu yüzden mağaranın dar ve alçak geçitlerinde kötü bir koku hissedildiği, ayrıca yer altı suyunun yükselmesine bağlı olarak da kirlenmenin yaşandığı kaydedildi.



MAHALLELİ TEPKİLİ





Mahalle sakinleri, rapora rağmen mağarada hiçbir çalışma yapılmamasına ve kanalizasyonun hala mağara içine boşaltılmasının devam etmesine tepki gösterdi. İnağzı Köksal Toptan İlköğretim Okulu’na yaklaşık 20 metre uzaklıktaki alanda açılan çukurdan mağaraya kanalizasyon akıtıldığını belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Kurt, “Daha önce mağarayı üstten delerek mahallenin lağımını mağaranın içine verdiler. Sonra burası tıkanınca yanına başka bir depo yaptılar. Burada toplanan lağımı boruyla mağaraya verdiler. Ancak önce açtıkları çukuru böyle bıraktılar. Üzerini emaneten kapattılar. Şimdi bu çukura bir çocuk düşse, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?” dedi. Mağaraya girdiğini, ancak kokudan ileriye gidemeden dönmek zorunda kaldığını belirten Kurt, mağaranın bir an önce kanalizasyondan kurtarılıp turizme kazandırılmasını istedi.



İnağzı Mahallesi Muhtarı Mustafa Hamzaçebi ise, mağaranın çok güzel olduğunu, ancak içine girmenin mümkün olmadığını belirtti. Hamzaçebi, “1987 yılından bu yana mahallenin tüm kanalizasyonları mağaraya bağlı. Bu mağara çok güzel, gezilip görülmesi gereken bir doğal güzellik. Bütün yetkililere sesleniyorum; Gelin, görün burayı. Burası, Zonguldak Gökgöl Mağarası’ndan geri değil. İçinde değişik odaları olan bir yer. Ama 50 metreden sonra ileriye gitmek mümkün değil” diye konuştu.



‘BELEDİYEYE MÜRACAAT ETTİK, SONUÇ ALAMADIK’





İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap, 1995’teki raporun ardından mağaranın kanalizasyondan kurtulması için belediyeye müracaat edildiğini, ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Kasap, “Belediyelerin bu kanalizasyonu başka tarafa alma konusunda bir gecikmesi olduğu ortada. Bu kanalizasyonlar mağaradan alınıp başka tarafa verilirse, biz mağaramıza gerekli uzmanları görevlendirerek, gerekli incelemeleri yaptırırız ve mağarayı kurtarmaya çalışırız. Biz oranın kurtarılması için, turizme açılması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.



Belediye Başkan Vekili Gürbüz Kanber, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li İsmail Eşref’in il dışında bulunduğunu, kendisinin de konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.