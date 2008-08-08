Doğa dostu otomobiller

Honda Civic Hybrid (49. 950 YTL)

'Temiz Şehirli'

Her ne kadar üretilen ilk hibrid araç olmasa da, bu teknolojiye sahip olan ve ülkemize ithal edilen ilk model Honda Civic Hybrid. Honda’nın IMA ismi verilen çekiş sistemine sahip olan Civic Hybrid’de 1.5 litrelik benzinli motora, küçük bir elektrik motoru eşlik ediyor. Sistemde CVT şanzıman da kullanılıyor. Sistemin çalışma esası, çok fazla gücün gerekmediği durumlarda elektrik motorunun kullanılarak benzin tüketiminin azaltılmasına dayanıyor.

Ayrıca araç hareket halindeyken veya yokuş aşağı inişlerde ya da frene basıldığında aküler dolduruluyor. Sollama manevralarında veya yokuş çıkışlarda fazla güç gerektiğinde ise elektrik motoru benzinli motora destek veriyor. Hibrid sistemi daha çok şehir içinde ve dur-kalk trafiğinde yakıt tüketimini düşürmede başarılı oluyor.

Teknik Veriler

Motor hacmi 1339 cm³

Motor gücü 95+20 HP (benzinli motor+elektrik motoru)

Maksimum tork 167 Nm (benzinli motor+elektrik motoru)

Tüketim 5,2 lt/100 km (şehir içi)

CO2 g/km 109

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MINI Cooper (28.000 Euro)

'Ödüllü Çevre Dostu'

İngiltere’nin ünlü ve saygın otomobil dergilerinden ‘What Car?’, MINI Cooper S'i, 2008 Çevre Dostu Spor Otomobil ödülüne layık gördü. Otomobil, düşük emisyon oranlarına sahip, aynı zamanda minimalist teknolojisi ile sürüş keyfinden de ödün vermiyor. MINI, hızlı ve yakıt tüketiminde ekonomik olması ile de sürücülerin gözdesi olmaya aday. Düşük yakıt tüketimi ve egzost emisyon oranlarıyla bu ödülü almaya hak kazanan MINI Cooper S, çevreyi düşünen otomobiller arasında ödülü ile öne çıkmayı başarıyor.

Teknik Veriler

Motor Hacmi 1598 cc

Motor Gücü 120 HP/6000 d/d

Maksimum tork 4250 dev/dak'da 160 Nm

Tüketim 6,9 lt/100 km (şehir içi)

CO2 g/km 120

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Peugeot 207 HDi 90 HP (36.293 YTL)

'Hem çevre hem cep için'

Çevreci otomobiller arasında olan Peugeot 207 Hdi, ne hibrid gibi gelişmiş bir teknolojiye, ne de start-stop gibi bir sisteme sahip. Ama onu cazip kılan, ekonomik fiyat etiketine; beş kapılı gövdeye ve beş kişilik iç mekâna ve yeterli bir bagaja sahip olması yani pratik ve ekonomik bir otomobil kimliğinin yanı sıra çevreyle uyum konusunda başarılı olması; düşük yakıt tüketimi ve düşük karbondioksit yayınımı sunması.

Peugeot 207 HDi 90 HP’nin dizel motorunun ortalama yakıt tüketimi 4.5 lt/100 km seviyesindeyken, CO2 yayınımı ise Avrupa Birliği’nin yakın dönemli hedefi olan 136 g/km’nin de altında.

Teknik Veriler

Motor hacmi 1560 cm³

Motor gücü 90 HP

Maksimum tork 215 Nm

Tüketim 5.8 lt/100 km (şehir içi)

CO2 g/km 120

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Citroen C4 HDI 110 (38.280 YTL)

'Çevreye önem veriyor'

Citroen C4'ü kullanırken kendinizi asla ekonomik bir sürüş gerçekleştiriyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Bununla birlikte, bu otomobil ekonomi konusunda gerçekten büyük bir başarı gösteriyor. Hem şehir trafiğinde hem otoyol sürüşlerinde hem de keskin virajlardan oluşan yollarda görevini iyi yapıyor.

Özellikle motorun torklu yapısı sayesinde virajlı tırmanışlar büyük sürüş zevki veriyor. C4, dizel motoru sayesinde ortalama yakıt tüketim seviyesini aşmıyor aynı zamanda çevreye önem veriyor.

Teknik Veriler

Motor hacmi 1560 cm³

Motor gücü 110 HP

Maksimum tork 260 Nm

Tüketim 5.8 lt/100 km (şehir içi)

CO2 g/km 125

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Renault Clio 1.5 dCi 80 (33.980 YTL)

'Geleceğe Saygılı'

Clio, sürüş keyfi, konfor, performans ve yakıt tüketimi arasında eşsiz bir uzlaşma sunuyor. Üst segmentin konfor ve akustik standartlarıyla kendini gösteriyor. Daha uzun bir aks mesafesi üzerine oturtulan otomobil, yollara dinamik ve sağlam şekilde tutunarak savrulmaları engeller ve virajlarda mükemmel bir kararlılık sunuyor.

Otomobilin modern ve güçlü motoru, düşük devirlerde bile mükemmel çekiş ve optimum seviyede bir yakıt tüketimine sahip. Tasarruf, performans ve çevreye saygı kavramlarına gelince 1.5 dCi 65 bg'den 80 bg'ye dizel motor onu vazgeçilmez kılıyor.

Teknik Veriler

Motor Hacmi 1461 cm3

Motor Gücü 80 HP

Maksimum tork 185 Nm

Tüketim 5.8 lt/100 km (şehir içi)

CO2 g/km 123

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Kilometrede 140 Gramdan Daha Az Karbondioksit Yayan Otomobiller

Otomobil - CO2 g/km

Honda Civic Hybrid 109

Mini Cooper 120

Peugeot 207 HDI 90 120

Renault Clio 1.5 dCi 105 123

Renault Megane 1.5 dCi 105 124

Citroen C4 HDI 110 125

Peugeot 308 HDI 110 125

Ford Focus 1.8 TDCI 127

Volvo C30 1.6 D 129

BMW 1.20d 129

Renault Laguna 1.5 dCi 110 130

BMW 3.20d Coupe 131

Seat Leon TDI 140 132

Honda Civic 2.2 i-CTDI 135

Volkswagen Golf TDI 105 135

Peugeot 207 CC HDI 110 136

Volkswagen Passat TDI 105 BlueMotion 136

Renault Twingo GT 139