DOCUMENTARIST kapanışı Gezi'de yaptı

Bu yıl 9 güne yayılan DOCUMENTARIST 6. İstanbul Belgesel Günleri, kapanış ve ödül törenini dün akşam (9 Haziran Pazar) Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleştirerek, direnişçilerin işgal ettiği bir alanda ödül töreni yapan belki de tek festival oldu. Son üç gününde programına direniş filmleri de ekleyen DOCUMENTARIST, hafta boyunca her akşam Park’ta da gösterimler yapıyordu.

Bine yakın kişinin izlediği kapanış töreninde Johan vander Keuken Yeni Yetenek Ödülü sahiplerine verildi. Ödülün bu yılki kazananı İsviçre’de yaşayan Ufuk Emiroğlu’nun ilk filmi “Babam, Devrim ve Ben” (Mon pére, révolution et moti) olurken; Ercan Kesal, Alin Taşçıyan, Bülent Öztürk, Defne Karaosmanoğlu ve Jeroen Gankema’dan oluşan jüri Doğu Akıncı’nın “Mustafa’nın Yaşam Zinciri” adlı belgeseline Özel Mansiyon Ödülü verdi.

Ufuk Emiroğlu, ödülünü alırken “30 yıldır ülkesine dönemeyen babamın şu anda burada olmasını çok isterdim” dedi. Yönetmene ayrıca festival ekibi tarafından gaz maskesi hediye edildi. Mansiyon Ödülü’nü yönetmen adına alan Emrah Mokan ise, “Bu akşam sadece bu ödül töreni için değil, direnişe katılmak üzere buradayız” diye konuştu.

Genç kuşak belgeselcilerin yaratıcı çalışmalarını desteklemek amacıyla 2010’dan beri verilen ve Türkiye’den olduğu kadar yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli belgeselcilere de açık olan JvdK Yeni Yetenek Ödülü’ne bu sene 17 film aday oldu. Ödül, ‘Çok kişisel bir meseleyi ve arayışı, sinema dili ve zanaatının yaratıcı unsurlarını katarak ironik bir yaklaşımla ele alma başarısını gösterdiği için’, bir baba-kız ilişkisi üzerinden Türkiye’deki devrim mücadelesinin bir dönemine odaklanan “Babam, Devrim ve Ben” filmine verildi. Yoksul bir ailenin zihinsel özürlü ve şizofreni hastası çocuğunu merkezine alan Doğu Akıncı’nın yönettiği “Mustafa’nın Yaşam Zinciri” adlı filmi ise, ‘Görünürdeki gerçekliğin arkasında yatan sosyo-psikolojik gerçekleri tutarlı bir şekilde sunmasındaki başarısından dolayı’ Özel Mansiyon ödülüne değer bulundu.