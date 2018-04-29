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BBC Türkçe

Doctor Who'da doktoru ilk kez bir kadın canlandıracak

BBC'nin dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi Doctor Who'nun yeni doktorunu, serinin 1963'te başlamasından bu yana ilk kez bir kadın, 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Jodie Whittaker canlandıracak.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin kült televizyon dizisi Doctor Who'nun 13. doktorunu, seride ilk kez bir kadın canlandıracak. BBC yapımı bilimkurgu dizisi Doctor Who'nun yeni doktorunu Jodie Whittaker'ın oynayacağı açıklandı.

Peter Capaldi, 2013 yılından bu yana 12. doktor olarak başrolü üstleniyordu.

Jodie Whittaker, "Bu efsane yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Whittaker'in rolü devralacağı, Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinden hemen sonra yayınlanan bir fragmanla duyuruldu.

Dizinin hayranlarına "cinsiyetinden dolayı korkmamalarını" söyleyen Whittaker, sözlerine şöyle devam etti:

"Doctor Who hayranları bir çok değişimden geçti, bu sadece yeni, farklı bir değişim, ama korkutucu bir değişim değil.

"İnsanların ne olup ne olamayacağını söyledikleri bir kutuya hapsolmak istemeyen, aksine sürekli olarak kendini zorlamak isteyen bir feminist, kadın, oyuncu ve insan olarak söylemeliyim ki bu çok yorucu bir his."

Bir sonraki doktor rolü için bir kadın oyuncu seçilmesi için bir süredir çağrılar yapılıyordu.

Peter Capaldi, 12. doktor rolünü 2013'te Matt Smith'ten devralmıştı.

Güçlü kadınların başı çektiği hikayeler, geçtiğimiz yıllarda hem televizyon hem de sinemada büyük başarı kazandı.

Açlık Oyunları, Yıldız Savaşları, Wonder Woman ve televizyon dizisi Game of Thrones, bunlardan bazıları.

"Doktoru oynamak benim için bir onur" diye konuşan İngiliz oyuncu, Doktor'un "umudu" temsil ettiğini vurguladı.

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